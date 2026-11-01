تسهيلات جديدة وشروط ميسرة.. كيف تحصل على تمويل مشروعك من وزارة التنمية المحلية؟

تواصل الدولة جهودها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد القطاعات المهمة في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحسين دخول المواطنين، من خلال توسيع فرص الحصول على التمويل وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير أنشطتهم القائمة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بمختلف المحافظات.

وفي هذا الإطار، وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد، لانضمام المصرف إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بما يتيح للمواطنين فرصة إضافية للحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة لدى المصرف.

دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والمواطنين، من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويلات اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية وتطوير المشروعات القائمة.

ووقّع البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، فيما وقّعه عن المصرف المتحد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، بحضور عمرو نصير، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، والدكتور توفيق السمري، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر، وعدد من ممثلي وقيادات الوزارة والمصرف المتحد.

ويستهدف البروتوكول توسيع خيارات التمويل المتاحة أمام المواطنين، بما يساعد أصحاب الأفكار على تحويلها إلى مشروعات وأنشطة اقتصادية منتجة، ويوفر لأصحاب المشروعات القائمة التمويل اللازم لتطوير أنشطتهم وزيادة قدرتهم على الاستمرار والتوسع.

ومن المنتظر أن يسهم هذا التعاون في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين دخول الأسر، وتنشيط الاقتصاد المحلي بالمحافظات، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على المنتجات التمويلية التي يقدمها المصرف المتحد والتقدم للحصول عليها، وفقًا للشروط والضوابط المقررة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار التنسيق الذي جرى خلال الفترة الماضية، برعاية البنك المركزي المصري، بهدف تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، والعمل على معالجة المعوقات الإدارية والتمويلية التي تواجه أصحاب المشروعات، بما يساعدهم على بدء أنشطتهم أو تطويرها.

كما يوفر المصرف المتحد منتجات تمويلية وفق صيغ المعاملات الإسلامية للمشروعات الراغبة في الاستفادة منها، بما يتيح خيارات تمويل متنوعة تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات، وفقًا للمنتجات المتاحة والشروط والضوابط المعتمدة لدى المصرف.

وزيرة التنمية المحلية: فرص الحصول على التمويل

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن انضمام المصرف المتحد إلى مبادرة «مشروعك» يمثل خطوة إضافية نحو توسيع فرص المواطنين في الحصول على التمويل، ومساندة أصحاب الأفكار والمشروعات القائمة في إقامة أنشطة منتجة والعمل على تطويرها.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع المصرفي لتيسير استفادة المواطنين من برامج دعم المشروعات، وتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.

دعم المشروعات الصغيرة من المحاور الرئيسية لاستراتيجيتنا

ومن جانبه، أعرب طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال المشروع القومي «مشروعك»، مؤكدًا حرص المصرف على تعزيز دوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن هذه المشروعات تؤدي دورًا مهمًا في دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن دعمها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المصرف المتحد، من خلال توفير الحلول التمويلية التي تتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات وتيسير حصولهم على الخدمات المصرفية.

وأضاف أن هذه الحلول تساعد المواطنين على بدء أنشطة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرار.

وأشار فايد إلى أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة يعكس أهمية تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التمويلية والوصول إلى أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير فرص عمل جديدة.

توسيع مشاركة الجهات التمويلية في مشروعك

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن الوزارة تعمل من خلال مبادرة «مشروعك» على توسيع فرص استفادة المواطنين من الجهات التمويلية المشاركة، ودعم المشروعات التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وأضاف أن هذه الجهود تعزز دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تنمية القرى والمدن والمراكز، وتدعم جهود التنمية المحلية بمختلف المحافظات.

وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة التنسيق مع البنوك والجهات التمويلية لزيادة فرص الاستفادة من مبادرة «مشروعك»، ومساعدة المواطنين على التعرف على خيارات التمويل المتاحة والتقدم للحصول عليها، وفقًا للشروط المقررة، بما يدعم إقامة المشروعات المنتجة وتطوير الأنشطة القائمة وتوفير فرص عمل جديدة.

تسهيلات جديدة للحصول على تمويل المشروعات

ويتضمن بروتوكول التعاون العمل على تيسير حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الخدمات التمويلية والإجراءات اللازمة لإقامة مشروعاتهم أو التوسع في الأنشطة القائمة، وذلك من خلال التنسيق مع المحافظات والجهات الحكومية المعنية لتسهيل استخراج التراخيص والمستندات المطلوبة.

كما يشمل توفير الخدمات التمويلية من خلال مقار مبادرة «مشروعك» بمختلف المحافظات، وفقًا للتوزيع الجغرافي المتفق عليه بين الجانبين، بما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات والتقدم بطلبات التمويل.

ويتضمن التعاون أيضًا تيسير الإجراءات التمويلية والتواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، من خلال ممثلين مؤهلين من المصرف المتحد، مع العمل على سرعة اتخاذ القرار الائتماني خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفقًا للضوابط والتعليمات المصرفية المعمول بها.

ويعكس البروتوكول حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة والمصرف المتحد على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات التمويلية، بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويسهم في زيادة النشاط الإنتاجي وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بمختلف أنحاء الجمهورية.