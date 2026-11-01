تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في المرحلتين الثانية والثالثة بدمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تسريع إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمرحلتين الثانية والثالثة بنطاق المحافظة، والعمل على سرعة توفيرها وتسليمها للجهات والشركات المنفذة، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لاحتياجات كل شركة من الأراضي، وحصر المواقع المطلوب توفيرها، ومناقشة موقف تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المستهدفة، إلى جانب الوقوف على المعوقات التي قد تواجه إجراءات التخصيص والعمل على تذليلها.

ووجّه محافظ دمياط كل شركة بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن الإحداثيات الدقيقة للأراضي المطلوبة، وكافة المواصفات والاشتراطات الفنية اللازمة لكل موقع، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، في أقرب وقت ممكن.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتسريع إجراءات تخصيص وتسليم الأراضي، وتذليل أي معوقات إدارية أو قانونية، بما يضمن تهيئة المواقع اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات المستهدفة، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.