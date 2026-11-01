رباعية فيخورست تقود تفينتي إلى انتصار تاريخي على إكسلسيور بتسعة أهداف

سجل فاوت فيخورست أربعة أهداف ليقود تفينتي إلى اكتساح مضيفه إكسلسيور 9-صفر، اليوم الأحد، في مباراة أكملها أصحاب الأرض بعشرة لاعبين، ليحقق فريقه أكبر انتصار في تاريخه بدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، ويلحق بإكسلسيور أثقل هزيمة في تاريخه.

وتلقى إكسلسيور ضربة مبكرة بعد خمس دقائق فقط من البداية، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المهاجم نيستو جروين إثر تدخل عنيف ومتهور على روبن بروبر.

واستغل تفينتي التفوق العددي بفضل تألق فيخورست والنرويجي سوندري أورياسايتر، الذي دخل تاريخ الدوري الهولندي كأول لاعب هذا القرن يقدم خمس تمريرات حاسمة في مباراة واحدة.

وأكمل فيجورست ثلاثيته قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف هدفه الشخصي الرابع من ركلة جزاء بعد ساعة من اللعب، ليختتم ليلة استثنائية للمهاجم السابق لبيرنلي ومانشستر يونايتد.

ويحتل تفينتي المركز الرابع في الدوري، فيما يقبع إكسلسيور، القادم من مدينة روتردام، في المركز الرابع عشر.