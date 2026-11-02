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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس دينية النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب
الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد  الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وقال رئيس اللجنة الدينية في مستهل كلمته: "اسمحوا لي أن أبدأ بسؤال واحد، ماذا تقول الدولة لرجل قال لها يوما نفسي فداكي، نعيش زمن بناء الإنسان كما أعلنت الدولة المصرية، والإنسان لا يبنى بالمواد وحدها بل يبنى بالمعنى والمعنى يحتاج إلى رمز، والشهيد ليس ذكرى نحياها ونحيها مرة كل عام، لذلك تكريمه ليس إحسانا من الدولة بل استثمارا في وعي الأجيال".

و لفت  إلى أن هناك 3 رسائل حول تكريم الشهداء، وهى أن الوفاء لا يسقط بالتقادم، وأن التكريم لا يبنى على وجع آخر حين نرفع العبء على مستشفيات الجامعية والحكومية لا نقول إننا نكرم جريح من قلب مريض، وحين ينص القانون على أن الصندوق تحت رعاية رئيس الجمهورية وحمايته فهنا يكون الصندوق في حماية الدولة كلها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

واختتم "الورداني" قائلا: "بهذا التشريع نخلف أبطالنا في أهليهم بخير، ونجبر خاطر أم ونمسح على رأس يتيم ونقول لمصاب لن تترك وحدك، إن شهداؤنا أحياء عند ربهم يرزقون وواجبنا أن يظلوا أحياء عندنا أيضا".

رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الحكومة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الشهيد الدكتور عمرو الورداني

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