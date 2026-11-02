بحوث الصحراء يكثف متابعته الميدانية للزراعات بالتجمعات في شمال سيناء

في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية للتجمعات الزراعية والتنموية بسيناء وتعزيز أوجه الدعم الفني والإرشادي المقدمة للمنتفعين، استهل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء زيارته لمحافظة شمال سيناء، يرافقه الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية بجولة ميدانية بعدد من التجمعات الزراعية، تفقد خلالها الزراعات القائمة واطلع على الحالة العامة للمحاصيل ومعدلات نموها ومدى تطبيق التوصيات الفنية والإرشادية، كما تابع استعدادات المنتفعين للموسم الزراعي الجديد والوقوف على أبرز الاحتياجات الفنية التي تسهم في تحسين الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وخلال الجولة حرص رئيس المركز ونائبه على لقاء عدد من المنتفعين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير مستوى الخدمات الزراعية المقدمة لهم، حيث دار حوار مفتوح حول أبرز التحديات التي تواجههم خلال الموسم الزراعي، خاصة ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج وأعمال الري والتسميد ومكافحة الآفات، إلى جانب مناقشة المعوقات التي قد تؤثر على انتظام العمليات الزراعية والإنتاج، والعمل على تحديد أولويات التدخل ووضع الحلول الفنية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الدكتور حسام شوقي أن المتابعة الميدانية للمحاصيل بالتجمعات الزراعية تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل المركز، مشيرًا إلى أهمية التواجد المستمر بين المزارعين ومتابعة الحالة الزراعية للمحاصيل على الطبيعة والتأكد من تطبيق الممارسات الزراعية السليمة بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمنتفعين.

ومن جانبه اشار الدكتور محمد عزت بأن المركز يسخر خبراته البحثية والفنية لدعم المنتفعين ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف البيئية والزراعية بسيناء، مع العمل على تعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية وتقديم التوصيات المناسبة لكل تجمع وفقًا لطبيعة التربة والمحاصيل المنزرعة.

كما أكد نائب رئيس المركز أهمية استمرار المتابعة الفنية والإرشادية للزراعات بمختلف التجمعات، وتعزيز التواصل بين الباحثين والمتخصصين والمنتفعين، لضمان التطبيق الأمثل للتوصيات العلمية ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة على أرض الواقع.

وأشار الدكتور عماد عوض المشرف العام على مراكز الخدمات والتجمعات الزراعية بسيناء إلى استمرار جهود المركز في متابعة الحالة الزراعية بمختلف التجمعات ورصد احتياجات المنتفعين بصورة مباشرة، وتكثيف البرامج الإرشادية والتوعوية بما يضمن تحسين الممارسات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج والاستعداد الجيد للموسم الزراعي الجديد.

تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة مركز بحوث الصحراء لتعزيز المتابعة الميدانية للتجمعات الزراعية بسيناء، وتقديم الدعم الفني والإرشادي المستمر للمنتفعين، بما يدعم استقرار الأنشطة الزراعية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة بشبه جزيرة سيناء.