معتصم سالم: مقارنة وائل جمعة بأحمد دويدار ظلم كبير.. الصخرة الأفضل في جيله بإفريقيا

أكد معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، يتفوق على أحمد دويدار في المقارنة بينهما، مشددًا على أن وضع اللاعبين في مقارنة واحدة قد يكون ظلمًا لأحدهما ، بسبب الفارق في الإمكانيات والأرقام والبطولات.

وقال معتصم سالم، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، ردًا على سؤال بشأن الأفضل بين وائل جمعة وأحمد دويدار: «وائل جمعة طبعًا، لأنه المدافع الأفضل في جيله بإفريقيا».

وأضاف أن هناك لاعبين لا يصح وضعهم في مقارنات مع لاعبين آخرين، لأن ذلك يمثل ظلمًا لهم، موضحًا أن مقارنة أحمد دويدار بلاعب بحجم وإمكانيات وائل جمعة، وما يمتلكه من أرقام وبطولات، تعد ظلمًا لدويدار.

وتأتي تصريحات معتصم سالم في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول المقارنة بين وائل جمعة وأحمد دويدار، بعدما أكد الأخير أنه يرى نفسه أفضل من أسطورة الأهلي داخل أرض الملعب، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.