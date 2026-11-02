قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدلًا من الاستيراد.. تعاون بين الإنتاج الحربي والكهرباء لتوطين صناعة الخلايا الشمسية وتعزيز المكون المحلي| تفاصيل
زلزال داخل شرطة إسرائيل.. صراع بن غفير ومفوض الشرطة يتحول إلى حرب تصفية حسابات
مدبولي يؤكد الدور المحوري لدار الإفتاء في نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال
وزير العمل: مستمرون في تقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة
مصر والسودان يرفضان عسكرة البحر الأحمر ومحاولة النفاذ لمياهه من أي دولة غير مشاطئة
مصر والسودان تؤكدان في إعلان مشترك رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي
اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرم
تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة
مسئولة أممية: النازحون في اليمن يحتاجون مأوى وأموال ومياه وغذاء ورعاية صحية
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة
الصحة: 16 مبادرة رئاسية استفاد منها 95 مليون مواطن وتمويلها من الخزانة العامة للدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتصم سالم: مقارنة وائل جمعة بأحمد دويدار ظلم كبير.. الصخرة الأفضل في جيله بإفريقيا

نادى بيراميدز
نادى بيراميدز
نورهان عادل

أكد معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، يتفوق على أحمد دويدار في المقارنة بينهما، مشددًا على أن وضع اللاعبين في مقارنة واحدة قد يكون ظلمًا لأحدهما ، بسبب الفارق في الإمكانيات والأرقام والبطولات.

وقال معتصم سالم، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، ردًا على سؤال بشأن الأفضل بين وائل جمعة وأحمد دويدار: «وائل جمعة طبعًا، لأنه المدافع الأفضل في جيله بإفريقيا».

وأضاف أن هناك لاعبين لا يصح وضعهم في مقارنات مع لاعبين آخرين، لأن ذلك يمثل ظلمًا لهم، موضحًا أن مقارنة أحمد دويدار بلاعب بحجم وإمكانيات وائل جمعة، وما يمتلكه من أرقام وبطولات، تعد ظلمًا لدويدار.

وتأتي تصريحات معتصم سالم في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول المقارنة بين وائل جمعة وأحمد دويدار، بعدما أكد الأخير أنه يرى نفسه أفضل من أسطورة الأهلي داخل أرض الملعب، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.

بيراميدز وائل جمعة الأهلي دويدار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

ترشيحاتنا

الملك سلمان

تبرعوا بالدم 10 مرات.. ملك السعودية يكرم 56 مقيما بميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

وزير الرياضة السعودي يفوز بعضوية وكالة مكافحة المنشطات لدورة جديدة

الدكتور صبيح المخيزيم

الكويت واليابان تبحثان تعزيز التعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي

بالصور

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد