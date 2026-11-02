محافظ أسوان يشدد على حسن استقبال الزائرين ونقل الصورة الحضارية

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على المكانة المتميزة التى تحظى بها مدينة أسوان باعتبارها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، وفقاً لإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب أهمية تكاتف كافة الجهود للحفاظ على تلك المكانة ودعم الحركة السياحية وزيادة معدلات الجذب السياحى للمحافظة .

جاء ذلك خلال تفقد المهندس عمرو لاشين، اليوم /الإثنين/ حركة دخول وخروج الأفواج السياحية الزائرة للمواقع السياحية جنوب مدينة أسوان، من بينها موقع منطقة فيله، للاطمئنان على انتظام حركة الزيارة وتيسير الإجراءات أمام السائحين، بما يعكس الصورة المشرفة للمقصد السياحي الأسواني، ويؤكد ما تتمتع به المحافظة من أمن واستقرار.

وتابع البيان أن المحافظ التقى بأصحاب البازارات السياحية والعاملين فى بيع العاديات والمشغولات اليدوية والفرعونية بمرسى معبد فيله، حيث أكد على أهمية الالتزام بحسن معاملة الزائرين وتقديم الخدمات بصورة حضارية تليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية، بجانب ضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجميع لتوفير تجربة سياحية متميزة تعكس كرم الضيافة المصرية وأصالة أبناء أسوان.

وشدد محافظ أسوان على أن كل من يتعامل مع السائحين يمثل واجهة مباشرة للمحافظة ومصر أمام زائريها من مختلف دول العالم، وهو ما يتطلب التحلى بحسن الاستقبال والتعامل الراقي، والحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق والمزارات السياحية، بما يسهم فى تعزيز ثقة السائحين وتشجيعهم على تكرار الزيارة.

وأوضح المحافظ أهمية حرص المحافظة على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للأفواج السياحية بالمزارات الأثرية، وترسيخ ثقافة حسن استقبال الزائرين، وإبراز رسالة الأمن والأمان التى تتمتع بها مصر، بما يدعم مكانة أسوان على خريطة السياحة العالمية ويعكس الصورة الحضارية المشرفة للمقصد السياحي المصري.