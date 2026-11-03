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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

7 خطوات لتجهيز البيت لاستقبال الشتاء من غير تكلفة كبيرة.. أفكار بسيطة لبيت دافئ ومنظم

ديكور المنزل
ديكور المنزل

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ كثير من الأسر في التفكير في تجهيز المنزل لمواجهة الأجواء الباردة، لكن الاستعداد للموسم الجديد لا يعني بالضرورة شراء أثاث أو مفروشات جديدة أو إنفاق مبالغ كبيرة. فبعض التغييرات البسيطة، وإعادة ترتيب الأشياء الموجودة بالفعل، والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، يمكن أن تجعل البيت أكثر دفئًا وراحة خلال الأيام الباردة.

وفي هذا التقرير نستعرض 7 خطوات عملية تساعدك على تجهيز منزلك لاستقبال الشتاء بميزانية محدودة، مع الاستفادة من الأدوات المتاحة لديكِ بالفعل وفقا لموقع Which

1. افحصي النوافذ والأبواب لمنع تسرب الهواء البارد

ابدئي بتفقد النوافذ والأبواب، خاصة في الغرف التي تشعرين بدخول الهواء البارد إليها. يمكن استخدام شرائط العزل اللاصقة لسد الفجوات الصغيرة، أو وضع حاجز قماشي أسفل الباب لمنع تيارات الهواء.

ومن الأفكار الاقتصادية أيضًا إعادة استخدام قطعة قماش قديمة وحشوها بمواد مناسبة لصنع حاجز بسيط أسفل الأبواب، بدلًا من شراء منتجات جديدة.

 2. أخرجي السجاد والمفروشات الشتوية

السجاد يساعد على جعل الأرضيات أكثر دفئًا وراحة، خاصة إذا كانت من السيراميك أو الرخام. لذلك أعيدي استخدام السجاد الموجود لديكِ، ووزعيه في غرف المعيشة والنوم والأماكن التي تجلس فيها الأسرة لفترات طويلة.

كذلك أخرجي البطاطين والمفارش الثقيلة، واغسليها وجففيها جيدًا قبل الاستخدام، مع ترتيبها في أماكن يسهل الوصول إليها بدلًا من شراء أطقم جديدة كل موسم.

3. رتبي خزانة الملابس وتخلصي من الفوضى

استقبلي الشتاء بترتيب خزانة الملابس، وضعي الملابس الصيفية النظيفة والجافة في أكياس أو صناديق تخزين، مع تخصيص الأرفف الأمامية للملابس الشتوية التي تستخدمينها يوميًا.

ولا تتسرعي في شراء ملابس جديدة؛ راجعي القطع الموجودة أولًا، ونسقي بينها بطرق مختلفة، وحددي فقط القطع الناقصة فعلًا.

4. اهتمي بالإضاءة والأجواء الدافئة

يمكن تغيير أجواء المنزل من خلال الاستفادة من الإضاءة الموجودة، واختيار إضاءة هادئة في المساء بدلًا من تشغيل جميع المصابيح القوية.

كما يمكنك إعادة توزيع الأباجورات والمصابيح بين الغرف، واستخدام أغطية الوسائد الموجودة لديكِ بألوان دافئة مثل البيج والبني والزيتي، لإضفاء إحساس شتوي مريح من دون تكلفة إضافية.

 5. افحصي السباكة والأسطح المعرضة للتسريب

قبل زيادة برودة الطقس، راجعي صنابير المياه والوصلات الظاهرة وأسفل الأحواض، وتأكدي من عدم وجود تسريب أو رطوبة حول النوافذ والجدران.

ومن المهم أيضًا تفقد الأسطح والشرفات ومصارف مياه الأمطار، والتأكد من عدم وجود انسدادات أو تلف واضح قد يسمح بتسرب المياه إلى المنزل. معالجة المشكلة مبكرًا غالبًا أسهل وأقل تكلفة من انتظار تفاقمها.

 6. نظفي الأجهزة وجهزي وسائل التدفئة بأمان

استفيدي من بداية الموسم في تنظيف الأجهزة التي تستخدمينها خلال الشتاء، مثل المراوح ومكيف الهواء إذا كان يحتوي على وضع التدفئة، وفق تعليمات الشركة المصنعة.

وإذا كنتِ تستخدمين دفاية كهربائية، افحصي السلك والقابس وتجنبي تشغيلها بالقرب من الستائر أو المفروشات أو تركها تعمل دون متابعة. ولا تستخدمي أبدًا الفحم أو الشوايات أو أجهزة التدفئة غير المخصصة للاستخدام الداخلي داخل الغرف، بسبب خطر التسمم بأول أكسيد الكربون.

 7. جهزي ركنًا شتويًا من الأشياء الموجودة في البيت

لا تحتاجين إلى شراء ديكورات جديدة لتغيير شكل المنزل؛ اختاري ركنًا صغيرًا في غرفة المعيشة، وضعي فيه بطانية ناعمة ووسادة مريحة، مع صينية للمشروبات الساخنة أو الكتب.

ويمكنكِ إعادة استخدام برطمانات زجاجية نظيفة أو سلال التخزين الموجودة لديكِ لترتيب مستلزمات الشتاء، مثل المناديل وأكواب المشروبات الساخنة، ليصبح الركن عمليًا وأنيقًا في الوقت نفسه.

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