قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: مقتل 18 شخصا في ضربات روسية على قرية جنوب شرق أوكرانيا
دعم مصري ثابت لأمن البحرين.. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء ونظيره البحريني
بعد إطلاق منظومة مراقبة الوقود.. أحمد موسى: سعر لتر البنزين بـ28 جنيها في السوق السوداء
أحمد موسى: لتر البنزين في السوق السوداء يصل إلى 28 جنيهًا
مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط الدولار .. وتراجع جماعي بالبنوك
إبراهيم فايق: تقسيم البطولات بين حراس الأهلي قرار ذكي من عموتة
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
ترامب يلوّح بعفو استباقي عن إيلون ماسك ومساعديه إذا خسر الجمهوريون الكونجرس
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026
إطلاق نار يهز كاليفورنيا.. قتلى في هجوم مسلح قرب شاطئ موس لاندينج
الحرس الثوري: مـ.قتل شخص واعتقال آخرين قبل تنفيذ عملية إرهابية جنوب البلاد
كأس عاصمة مصر| مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرتغالي الشاب أرنولين على رادار برشلونة لتدعيم دفاعاته في يناير المقبل

البرتغالي جوردان أرنولين
البرتغالي جوردان أرنولين
أ ش أ

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم /الإثنين/ ، عن دخول المدافع البرتغالي الشاب جوردان أرنولين على رادار نادي برشلونة لتدعيم دفاعاته في شهر يناير المقبل.

ولم يستبعد مدرب برشلونة هانسي فليك - في تصريحات صحفية قبل أيام - إمكانية ضم لاعب في يناير المقبل لتدعيم خط الدفاع ، وتتراوح الأسماء التي يسعى النادي لضمها بين مدافعين كبار مثل: جوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي وأليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان وليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد إلى مدافعين واعدين أمثال فين يلتش مدافع شتوتجارت الشاب.

وفي السياق، نشرت صحيفة (ريكورد) البرتغالية اليوم /الإثنين/ تقريراً ذكرت فيه أن أحد كشافي نادي برشلونة حضر مباراة بورتو وإشتوريل الأخيرة في الدوري يوم /السبت/ الماضي والتي حقق فيها بورتو الفوز برباعية نظيفة، لمشاهدة مدافع إشتوريل جوردان أرنولين (18 عاماً).

وأشارت الصحيفة ، إلى أن أرنولين خاض أول مباراة له كلاعب أساسي في الدوري البرتغالي الممتاز يوم السبت الماضي، 31 أكتوبر؛ وهي خطوة أخرى تؤكد التوقعات الكبيرة المعقودة على تطور اللاعب.

ويرتبط أرنولين بعقد مع نادي إستوريل يمتد حتى 30 يونيو 2029، وشارك بالفعل في أربع مباريات أخرى في الدوري البرتغالي وفي المباراة الأخيرة، تم استبدال أرنولين عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بورتو بهدفين دون رد.
ووفقاً للصحيفة البرتغالية، تواجد ممثل عن نادي برشلونة في ملعب "دراجاو" لمتابعة أرنولين وبحسب التقرير، يحظى اللاعب باهتمام كبير من النادي الكتالوني نظراً لمرونته التكتيكية؛ حيث يمكنه اللعب في مراكز قلب الدفاع، أو الظهير، أو لاعب الوسط الدفاعي.
كما يأتي هذا الاهتمام في ظل التطور الملحوظ في مستواه، والذي قاده لتمثيل منتخبات البرتغال للفئات السنية وفي مباراة بورتو، شارك أرنولين كلاعب وسط دفاعي لمدة 62 دقيقة، سجل خلالها 26 لمسة للكرة، ونجح في استعادة الكرة ثلاث مرات، وإتمام 13 تمريرة صحيحة من أصل 15 محاولة، بالإضافة إلى ست عمليات تشتيت للكرة.
وتشير الصحيفة إلى أن برشلونة يضع اللاعب تحت مجهره منذ أن كان ضمن صفوف المنتخب البرتغالي تحت 18 عاماً، ويواصل النادي متابعته حالياً وهو يلعب مع منتخب تحت 19 عاماً.
وإلى جانب برشلونة، أفادت تقارير بأن نادي برايتون الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي يراقبان أيضاً أرنولين.
ح س ن / م ي م

صحفية برتغالية المدافع البرتغالي تدعيم دفاعاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

ترشيحاتنا

محمد علي رزق

محمد علي رزق عن تعاونه مع أحمد العوضي في سلطان الديب: أخويا وعشرة عمر

محمد الحلو

رشح على الرئة.. تطورات الحالة الصحية لمحمد الحلو.. خاص

بوستر أغنية مرتاحين

مرتاحين.. أحمد سعد يطرح أغنيته جديدة من ألبوم «الموسيقى العربية»

بالصور

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد