البرتغالي الشاب أرنولين على رادار برشلونة لتدعيم دفاعاته في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم /الإثنين/ ، عن دخول المدافع البرتغالي الشاب جوردان أرنولين على رادار نادي برشلونة لتدعيم دفاعاته في شهر يناير المقبل.

ولم يستبعد مدرب برشلونة هانسي فليك - في تصريحات صحفية قبل أيام - إمكانية ضم لاعب في يناير المقبل لتدعيم خط الدفاع ، وتتراوح الأسماء التي يسعى النادي لضمها بين مدافعين كبار مثل: جوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي وأليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان وليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد إلى مدافعين واعدين أمثال فين يلتش مدافع شتوتجارت الشاب.

وفي السياق، نشرت صحيفة (ريكورد) البرتغالية اليوم /الإثنين/ تقريراً ذكرت فيه أن أحد كشافي نادي برشلونة حضر مباراة بورتو وإشتوريل الأخيرة في الدوري يوم /السبت/ الماضي والتي حقق فيها بورتو الفوز برباعية نظيفة، لمشاهدة مدافع إشتوريل جوردان أرنولين (18 عاماً).

وأشارت الصحيفة ، إلى أن أرنولين خاض أول مباراة له كلاعب أساسي في الدوري البرتغالي الممتاز يوم السبت الماضي، 31 أكتوبر؛ وهي خطوة أخرى تؤكد التوقعات الكبيرة المعقودة على تطور اللاعب.

ويرتبط أرنولين بعقد مع نادي إستوريل يمتد حتى 30 يونيو 2029، وشارك بالفعل في أربع مباريات أخرى في الدوري البرتغالي وفي المباراة الأخيرة، تم استبدال أرنولين عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بورتو بهدفين دون رد.

ووفقاً للصحيفة البرتغالية، تواجد ممثل عن نادي برشلونة في ملعب "دراجاو" لمتابعة أرنولين وبحسب التقرير، يحظى اللاعب باهتمام كبير من النادي الكتالوني نظراً لمرونته التكتيكية؛ حيث يمكنه اللعب في مراكز قلب الدفاع، أو الظهير، أو لاعب الوسط الدفاعي.

كما يأتي هذا الاهتمام في ظل التطور الملحوظ في مستواه، والذي قاده لتمثيل منتخبات البرتغال للفئات السنية وفي مباراة بورتو، شارك أرنولين كلاعب وسط دفاعي لمدة 62 دقيقة، سجل خلالها 26 لمسة للكرة، ونجح في استعادة الكرة ثلاث مرات، وإتمام 13 تمريرة صحيحة من أصل 15 محاولة، بالإضافة إلى ست عمليات تشتيت للكرة.

وتشير الصحيفة إلى أن برشلونة يضع اللاعب تحت مجهره منذ أن كان ضمن صفوف المنتخب البرتغالي تحت 18 عاماً، ويواصل النادي متابعته حالياً وهو يلعب مع منتخب تحت 19 عاماً.

وإلى جانب برشلونة، أفادت تقارير بأن نادي برايتون الإنجليزي ونادي ليل الفرنسي يراقبان أيضاً أرنولين.

ح س ن / م ي م