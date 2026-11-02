أودينيزي الإيطالي يقيل مدربه كوستا رونيايتش وباولو زانيتي مدربا جديدا للفريق

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي رسميًا اليوم /الإثنين/ إقالة مدربه كوستا رونيايتش، بسبب سوء النتائج.

وخسر أودينيزي على ملعبه ووسط جماهيره يوم /السبت/ الماضي بخماسية مقابل هدفين ضد روما ضمن مباريات الدوري الإيطالي وإجمالاً خاض الفريق تحت قيادة رونيايتش خلال الموسم الحالي 10 مباريات في الدوري لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد وتعادلين وتلقى 7 هزائم.

وأعلن أودينيزي عبر موقعه الرسمي اليوم /الإثنين/ إعفاء رونيايتش من مهامه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم، مضيفًا أن النادي والمدرب ينفصلان بعد أكثر من عامين شهدا إنجازات كبيرة.

ووجه النادي الشكر لكوستا وطاقمه التدريبي متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية.

ومن جهة أخرى، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن توصل النادي لاتفاق للتعاقد مع باولو زانيتي مدرباً جديداً للفريق مضيفًا أنه سيتم توقيع العقد مساء اليوم /الإثنين/.

ويحتل أودينيزي حاليًا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط فقط بعد مرور 10 جولات.

