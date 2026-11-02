جوردون يشيد بفريق آستون فيلا ويؤكد: نأمل في تحقيق الفوز عليهم

أبدى الإنجليزي أنتوني جوردون لاعب برشلونة سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على ألافيس في الجولة الماضية من الدوري الإسباني

وأشاد أنتوني جوردون في تصريحات لـbeIN SPORTS بفريق أستون فيلا، منافس فريقه المقبل في دوري أبطال أوروبا.



وتابع:" بالتأكيد الأسبوع الماضي كان صعباً لأننا خسرنا مباراتين كبيرتين كنا نتمنى لو غيرنا نتيجتيهما. ولذلك فإن هذا الفوز يعيدنا إلى الطريق الصحيح. وأعتقد أن الطريقة التي حققنا بها الانتصار بنتيجة 6-1 كانت مثيرة للإعجاب، سواء من حيث عدد الأهداف أو الأداء. ونأمل أن نواصل على هذا المنوال.

وآتم :"أستون فيلا لديهم مدرب رائع حقق الكثير من النجاحات خلال مسيرته، وأنا معجب للغاية بما يقدمه مع فرقه. كما أنهم أبرموا بعض الصفقات الجيدة، ولذلك أرى أنهم فريق ونادٍ مثيران للإعجاب.

واوصل: أعتقد أن كل ما علينا فعله هو أن نكون على طبيعتنا، وأن نلعب بشخصية برشلونة ووفق أسلوبه المعتاد. ونأمل أن يكون ذلك كافيًا لتحقيق الفوز.