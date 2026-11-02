أحمد جلال يكشف عن تأهل سندس سنبل للتصفية النهائية بكونغ فو أولمبياد الشباب «داكار 2026»

كشف الإعلامي أحمد جلال عن تأهل سندس سنبل، لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو، إلى التصفية النهائية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد أداء مميز ومتميز في منافسات الأسلوب الشمالي.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

سندس سنبل تتأهل إلى التصفية النهائية في الكونغ فو بدورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار..

و أضاف نجحت سندس سنبل لاعبة المنتخب المصري في حجز مكانها بالتصفية النهائية بعد تحقيق المركز الأول في منافسة الأسلوب الشمالي Changquan ومجموع التصفيات لتتأهل للمنافسات النهائية التي تقام غداً الثلاثاء».