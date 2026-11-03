ماك شرقاوي: الديمقراطيون قد ينتزعون أغلبية الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي

أكد الدكتور ماك شرقاوي، الباحث والمحلل المتخصص في الشأن الأمريكي، أن هناك إمكانية تحقيق الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفق مؤشرات استطلاعات الرأي.

وقال شرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن التقديرات تشير إلى حصول الديمقراطيين على نحو 241 مقعدًا في مجلس النواب، مقابل 218 مقعدًا تمثل الأغلبية المطلوبة.

صلاحياته التنفيذية والعسكرية

وتابع أن فوز الديمقراطيين قد يزيد الضغوط السياسية على الرئيس دونالد ترامب، دون أن يؤثر تلقائيًا على صلاحياته التنفيذية والعسكرية، مؤكدًا أن استطلاعات الرأي لا تحسم النتائج، وأن المفاجآت تظل واردة حتى إعلان النتائج النهائية.