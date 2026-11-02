قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوغندا تعلن عودة أول دفعة من قواتها المنسحبة تدريجيا من الصومال
انتخابات 2028.. أردوغان يبحث عن مخرج دستوري لنيل الترشح للولاية الأخيرة
دوري أبطال آسيا للنخبة| مواجهة السد القطري والأهلي السعودي تنتهي بالتعادل السلبي
بدء تطبيق منظومة إلكترونية لمراقبة الوقود.. وأحمد موسى يكشف آلية تتبع تموين السيارات
أحمد موسى يكشف حقيقة ربط منظومة مراقبة الوقود بكميات التموين أو الأسعار الجديدة
زيلينسكي: مقتل 18 شخصا في ضربات روسية على قرية جنوب شرق أوكرانيا
دعم مصري ثابت لأمن البحرين.. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء ونظيره البحريني
بعد إطلاق منظومة مراقبة الوقود.. أحمد موسى: سعر لتر البنزين بـ28 جنيها في السوق السوداء
أحمد موسى: لتر البنزين في السوق السوداء يصل إلى 28 جنيهًا
مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط الدولار .. وتراجع جماعي بالبنوك
إبراهيم فايق: تقسيم البطولات بين حراس الأهلي قرار ذكي من عموتة
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علوم الأزهر تفوز بمشروع بحثي لتوطين صناعة الجرافيت من إطارات السيارات المستعملة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

فاز مشروع بحثي بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ضمن الدعوة الرابعة لبرنامج «التميز البحثي في العلوم التطبيقية والابتكار» (ASPIRE–Egypt)، بعنوان: «من النفايات إلى الطاقة: مسار تطوير المكثفات الفائقة المعتمدة على الليثيوم (LiB-SC) في مصر، من المختبر إلى الصناعة، في مجال تخزين الطاقة المستدامة».

علوم الأزهر تفوز بمشروع بحثي لتوطين صناعة الجرافيت من إطارات السيارات المستعملة

ويستهدف المشروع توطين صناعة الجرافيت في مصر، باعتباره من المواد المهمة في صناعة البطاريات والمكثفات وتطبيقات تخزين الطاقة، من خلال استخدام إطارات السيارات المستعملة في تحضيره، بما يحول المخلفات المسببة لمشكلة بيئية إلى مورد ذي قيمة اقتصادية وصناعية.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق الاهتمام الوطني بدعم البحث العلمي والابتكار، وما تشهده الدولة من مبادرات لتعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وفي مقدمتها مبادرات «دولة الابتكار»، التي تُقام بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتنطلق هذه المبادرات من رؤية تؤمن بأن العلم والابتكار ركيزتان لبناء دولة حديثة، وأن رعاية العلماء والباحثين والمبتكرين استثمار في مستقبل الوطن. وتجسد توجهًا نحو تحويل المعرفة إلى قوة إنتاجية، وتوطين التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

ويعكس المشروع توجه جامعة الأزهر، بقيادة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، نحو تعزيز دورها في دعم الصناعة الوطنية، وتوجيه طاقاتها العلمية والبحثية إلى معالجة التحديات البيئية والاقتصادية، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.

كما يأتي المشروع في إطار توجه كلية العلوم بنين بالقاهرة، تحت قيادة الأستاذ الدكتور أحمد رمضان صوفي، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور كمال رسلان، وكيل الكلية، نحو دعم البحوث التطبيقية وتشجيع الابتكار وربط المشروعات البحثية باحتياجات الصناعة الوطنية، وبمشاركة قسم الكيمياء برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عمران.

وتبرز أهمية المشروع في الجمع بين معالجة مشكلة تراكم إطارات السيارات المستهلكة وتطوير مسار محلي لإنتاج الجرافيت، بما يمكن أن يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، في ظل تنامي الحاجة إلى المواد والتقنيات المستخدمة في تخزين الطاقة.

كما يستهدف المشروع الانتقال من العمل المعملي إلى التطبيق الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والمخلفات المحلية، بما يدعم بناء صناعة مصرية قائمة على المعرفة ويعزز الاستفادة الاقتصادية من البحث العلمي.

ويضم فريق العمل كلًّا من:

الأستاذ الدكتور زينهم محمد أحمد الباهي، رئيس المشروع.

الأستاذ الدكتور طارق عبد الله محمد.

الدكتور عمرو عبد الحميد جنجن.

الدكتور أحمد فؤاد العريان.

ويجسد المشروع طموحًا يتجاوز إعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة إلى تحويلها إلى ثروة، ونقل البحث العلمي المصري من المختبر إلى صناعة حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم مستقبل الطاقة المستدامة.

علوم الأزهر تفوز بمشروع بحثي لتوطين صناعة الجرافيت من إطارات السيارات المستعملة علوم الأزهر جامعة الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بن جديده

عماد متعب: بن جديدة مهاجم الأهلي الصريح وسيُسجل أهدافًا كثيرة

مصطفى يونس

مصطفى يونس: ملايين اتصرفت على الفاضي في الأهلي.. ومين يعوض النادي عن الفلوس المهدرة؟

الأهلي

مباراة الأهلي والمقاولون العرب لحظة بلحظة

بالصور

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد