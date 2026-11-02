قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوغندا تعلن عودة أول دفعة من قواتها المنسحبة تدريجيا من الصومال
انتخابات 2028.. أردوغان يبحث عن مخرج دستوري لنيل الترشح للولاية الأخيرة
دوري أبطال آسيا للنخبة| مواجهة السد القطري والأهلي السعودي تنتهي بالتعادل السلبي
بدء تطبيق منظومة إلكترونية لمراقبة الوقود.. وأحمد موسى يكشف آلية تتبع تموين السيارات
أحمد موسى يكشف حقيقة ربط منظومة مراقبة الوقود بكميات التموين أو الأسعار الجديدة
زيلينسكي: مقتل 18 شخصا في ضربات روسية على قرية جنوب شرق أوكرانيا
دعم مصري ثابت لأمن البحرين.. اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء ونظيره البحريني
بعد إطلاق منظومة مراقبة الوقود.. أحمد موسى: سعر لتر البنزين بـ28 جنيها في السوق السوداء
أحمد موسى: لتر البنزين في السوق السوداء يصل إلى 28 جنيهًا
مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط الدولار .. وتراجع جماعي بالبنوك
إبراهيم فايق: تقسيم البطولات بين حراس الأهلي قرار ذكي من عموتة
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان إيراني بعد اتصال بوتين ومحسن رضائي.. التركيز على توترات آسيا

محسن رضائي
محسن رضائي
خاطر عبادة

بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على التوترات في منطقة غرب آسيا، حسبما أعلن بيان رسمي إيراني، وفقا لوكالة فارس.


ولم يحدد البيان أي الطرفين بادر بالاتصال الهاتفي، ولم يورد تصريحات للرئيس للروسي بوتين.

وأشار البيان الإيراني إلى أن الاتصال أُجري في إطار المشاورات رفيعة المستوى بين البلدين، وبعد اللقاءات الأخيرة بين كبار مسؤوليهما، مضيفا أن رضائي وبوتين بحثا الوضع الراهن في المنطقة والعالم، مع تركيز خاص على منطقة غرب آسيا.

وتعهد الجانبان بمواصلة التعاون الاستراتيجي وفق خريطة الطريق التي رسمها القائدان الأعليان للبلدين، ولم يعلن البيان اتفاقات جديدة أو إجراءات محددة.

وختم البيان بتوجيه الشكر على المواقف الصريحة لبوتين ومسؤولين روس آخرين في الإشادة بدور المرشد السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في الضربات الأمريكية - الإسرائيلية في فبراير، و"سائر الأبطال الوطنيين الكبار"، وفي دعم صمود الشعب الإيراني وثباته».


روسيا تحذر من عمل حربي ضد إيران


يأتي البيان الإيراني متزامنا مع تحذيرات وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إن مؤشرات على التخطيط لعمل عسكري جديد ضد إيران تثير قلقاً بالغاً.


وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأنباء التي تشير إلى التخطيط لتحرك عسكري جديد ضد إيران تثير قلقاً بالغاً، وحثت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها.


وتأتي التحذيرات الروسية وسط تقارير إعلامية أمريكية متزايدة تحذر من استئناف الضربات على إيران، بالتوازي مع محادثات غير مباشرة عبر وسطاء قطريين.
 

محسن رضائي إيران بوتين روسيا غرب آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يلتقي الموانين بالمركز التكنولوجي ويبحث شكواهم

جانب من الحدث

تموين الوادي الجديد: ضبط 38 مخالفة خلال حملة على المخابز والأسواق

تأجيل نظر استئناف المتهمة بقتل "عروس بورسعيد" على حكم المؤبد إلى اليوم الأول من دور يناير المقبل

تأجيل نظر استئناف المتهمة بقتل عروس بورسعيد على حكم المؤبد إلى اليوم الأول من دور يناير المقبل

بالصور

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد