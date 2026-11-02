بيان إيراني بعد اتصال بوتين ومحسن رضائي.. التركيز على توترات آسيا

بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على التوترات في منطقة غرب آسيا، حسبما أعلن بيان رسمي إيراني، وفقا لوكالة فارس.



ولم يحدد البيان أي الطرفين بادر بالاتصال الهاتفي، ولم يورد تصريحات للرئيس للروسي بوتين.

وأشار البيان الإيراني إلى أن الاتصال أُجري في إطار المشاورات رفيعة المستوى بين البلدين، وبعد اللقاءات الأخيرة بين كبار مسؤوليهما، مضيفا أن رضائي وبوتين بحثا الوضع الراهن في المنطقة والعالم، مع تركيز خاص على منطقة غرب آسيا.

وتعهد الجانبان بمواصلة التعاون الاستراتيجي وفق خريطة الطريق التي رسمها القائدان الأعليان للبلدين، ولم يعلن البيان اتفاقات جديدة أو إجراءات محددة.

وختم البيان بتوجيه الشكر على المواقف الصريحة لبوتين ومسؤولين روس آخرين في الإشادة بدور المرشد السابق علي خامنئي، الذي اغتيل في الضربات الأمريكية - الإسرائيلية في فبراير، و"سائر الأبطال الوطنيين الكبار"، وفي دعم صمود الشعب الإيراني وثباته».



روسيا تحذر من عمل حربي ضد إيران



يأتي البيان الإيراني متزامنا مع تحذيرات وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إن مؤشرات على التخطيط لعمل عسكري جديد ضد إيران تثير قلقاً بالغاً.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأنباء التي تشير إلى التخطيط لتحرك عسكري جديد ضد إيران تثير قلقاً بالغاً، وحثت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها.



وتأتي التحذيرات الروسية وسط تقارير إعلامية أمريكية متزايدة تحذر من استئناف الضربات على إيران، بالتوازي مع محادثات غير مباشرة عبر وسطاء قطريين.

