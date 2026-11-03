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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير نفط: إغلاق مضيق هرمز تسبب في سحب نحو مليار برميل نفط من المخزونات العالمية

برميل نفط
برميل نفط
هاني حسين

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة والنفط العالمي، إن سحب نحو مليار برميل من المخزون الاستراتيجي العالمي يدل على نقص إمدادات النفط والغاز في العالم، بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، مثل الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة والهند ودول حوض المحيط الهادئ، تحتفظ عادة باحتياطيات كبيرة تحسبًا للأزمات الطارئة، لكنها اضطرت، بسبب إغلاق المضيق ونقص الإمدادات، إلى سحب الجزء الأعظم من احتياطياتها الاستراتيجية، بما يُقدّر بنحو مليار برميل.

وأوضح أن ذلك يعني انخفاض أمن الطاقة لدى هذه الدول بالنسبة نفسها، في ظل الوضع الاستثنائي الطارئ الذي يشهده العالم، والذي يهدد بارتفاع حدة التوترات، وربما اتساع رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وزج عدد كبير من دول الخليج العربي فيها، محذرا، من أن هذا التطور يمثل خطرًا جسيمًا على اقتصاد العالم واقتصادات الدول الخليجية.

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