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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا تقترح انضمام المملكة المتحدة إلى مبادرة "صنع في أوروبا"

إيطاليا
إيطاليا
أ ش أ

بحث وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والابتكار جوناثان رينولدز، في العاصمة البريطانية لندن، تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين، وملف "صنع في أوروبا"، مع الإشارة بشكل خاص إلى إمكانية إدراج المملكة المتحدة ضمن نطاق ذلك الملف.
وقال وزير الصناعة الإيطالي – في بيان صادر عن وزارة الصناعة الإيطالية اليوم الاثنين – إنه يجب أن تنضم المملكة المتحدة إلى مظلة "صنع في أوروبا" مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل الضرورية.
وأضاف الوزير الإيطالي أنه يجب على البلدين العمل معًا لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي للقارة الأوروبية ومواجهة تحديات المنافسة العالمية معًا، وحماية الأعمال المشتركة من المنافسة غير العادلة.
وأشار إلى أن المناقشات تناولت قطاعات صناعة الصلب، والمواد الخام الأساسية، والطاقة النووية المدنية من الجيل القادم، والذكاء الاصطناعي التطبيقي في الصناعة.
وأضاف وزير الصناعة الإيطالي أن الاجتماع تناول أيضًا تدابير حماية قطاع الصلب من المنافسة غير العادلة، وآفاق التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية من الجيل القادم، والاستفادة من التقنيات البريطانية، والمواد الخام الحيوية، بدءًا من أمن الإمداد ووصولًا إلى التكرير وإعادة التدوير، وانتهاء بمشروع التخزين الاستراتيجي.
كما تم التطرق إلى فرص الذكاء الاصطناعي المطبق على عمليات الإنتاج والروبوتات المتقدمة لتطوير سلاسل إمداد صناعية وتكنولوجية جديدة.
ح م ز

وزير الصناعة الإيطالي وزير الدولة البريطاني لندن

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