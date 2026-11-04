محلل استراتيجي: نتائج انتخابات التجديد النصفي قد تمهد لعودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض في 2028

قال ريتشارد جودستين محلل استراتيجي في الحزب الديمقراطي، إنّ تجربة انتخابات عام 2006 تمثل نموذجًا لما قد يحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أنّ حرب العراق لم تكن مرغوبة ولم تحظَ بشعبية لدى الأمريكيين، كما لم يكن الرئيس الأسبق جورج بوش يتمتع بشعبية، وهو ما ساعد الديمقراطيين على الفوز بمقاعد في الكونغرس خلال تلك الانتخابات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الديمقراطيين استغلوا نتائج انتخابات 2006 باعتبارها فرصة لتعزيز فرص انتخاب الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2008، مشيرًا إلى أنّ تراجع شعبية بوش وانعدام شعبية قراراته أسهما في ذلك، ومعتبرًا أنّ السيناريو نفسه قد يتكرر مع ترامب.

ووصف جودستين ترامب بأنه شخصية عنيدة، قائلًا إنه يعتقد أنّ الرئيس منفصل عن الواقع، ويظن أنّه لا يزال يتمتع بالشعبية، رغم أنّ أي شخص يتعامل معه بصدق سيخبره بأنه لا يحظى بها، متابعًا، أنّ من يعملون معه يبدو أنهم يعزلونه عن الحقائق.

وأكد أنّ المرشح الذي سيمثّل الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2028 ستكون لديه فرص كبيرة للفوز، لافتًا إلى أنّ هوية المرشحين المتقدمين داخل الحزب لم تتضح حتى الآن.

وأشار إلى أنّ المرشح الديمقراطي، أيًا كانت شخصيته، سيتمتع بفرص جيدة، مستفيدًا من المشاعر التي أثارتها النتائج التاريخية التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي.