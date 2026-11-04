مراقب أمن بمعبد إدفو ينقل صورة مشرفة للسائحين بإعادته حقيبة لسائحة كولومبية

أمانة مواطن ، هذه القصة نعرضها للمواطن محيى حسيب حامد، مراقب الأمن بمعبد إدفو الأثرى بأسوان ، والذى قام بإعادة حقيبة سائحة كولومبية تضم مبالغ مالية بالدولار الأمريكي والجنيه المصري ومشغولات ذهبية ، ليجسد صورة مشرفة للأمانة ، ونموذج يحتذى به للمواطن المصرى أمام السائحين من مختلف دول العالم.

وأشار محيى حسيب بأنه يعمل بمعبد إدفو منذ نحو 20 عام، وخلال هذه الفترة حرص على أداء عمله بأمانة وإخلاص، وإعادة أي متعلقات يعثر عليها إلى أصحابها ، وأن الواقعة بدأت خلال جولته التفقدية بالمعبد بالتزامن مع عروض الصوت والضوء، عندما عثر على حقيبة نسائية في إستراحة جلوس الزوار، فانتظر قرابة نصف ساعة على أمل عودة صاحبتها، قبل أن يتخذ الإجراءات المتبعة لتسليمها إلى الأمانات بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.

وأضاف بأنه بعد نحو ساعة، عادت السائحة الكولومبية برفقة المرشد السياحي للبحث عن حقيبتها، وعندما تسلمتها اكتشفت أن جميع متعلقاتها لا تزال بداخلها دون أن ينقص منها شيء، بما في ذلك الأموال والمشغولات الذهبية، وعرضت عليه مكافأة مالية تعبيرًا عن امتنانها، لكنه رفض الحصول عليها، وهذا يعتبر واجب أخلاقي ووظيفي.

أمانة مواطن

وأشار مراقب الأمن بمعبد إدفو إلى أن العاملين بالمواقع الأثرية لا يمثلون أنفسهم فقط، وإنما يعكسون صورة مصر أمام زوارها، وأن الأمانة في التعامل مع السائحين تسهم في تعزيز ثقتهم بالمقصد السياحي المصري، وتترك لديهم انطباعًا طيبًا عن الشعب المصري.

وتابع بأن التوجيهات المستمرة داخل المعبد تشدد على الإلتزام بالأمانة والتعامل المسؤول مع المفقودات، وتسليمها إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة، بما يضمن عودتها إلى أصحابها والحفاظ على حقوق الزائرين.

وكانت منطقة تفتيش آثار إدفو، بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار بإدفو، قد كرمت محيي حسيب حامد، تقديرًا لأمانته وإعادته حقيبة السائحة الأجنبية بكامل متعلقاتها المالية والثمينة، فيما أشاد الدكتور مؤمن سعد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، بالموقف، مؤكدًا أن العاملين بمعبد إدفو قدموا مواقف مشرفة مشابهة تعكس أصالة الأمانة والنزاهة لديهم.