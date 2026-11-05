قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-11-2026 والقنوات الناقلة

طرابزون سبور
طرابزون سبور
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات القوية والمهمة في مختلف البطولات، وسط ترقب جماهيري لمواجهات مرتقبة على المستويين الأوروبي والعربي.

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يقود فريقه طرابزون سبور التركي في مواجهة قوية أمام فرايبورج الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في اختبار مهم للفريق التركي.

كما تشهد منافسات الدوري الأوروبي مواجهة بارزة تجمع ميلان الإيطالي مع فرينكفاروزي المجري، إلى جانب عدد من اللقاءات القوية، أبرزها ألكمار أمام يوفنتوس، وباير ليفركوزن ضد مارسيليا، وريال سوسيداد أمام ليون، وكريستال بالاس ضد هوفنهايم.

وعلى الصعيد العربي، تتواصل منافسات الدوري السعودي بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة القادسية والفيحاء، فيما تشهد بطولة كأس مصر مباراتين ضمن منافسات البطولة المحلية.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة

* ميلان ضد فرينكفاروزي – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 1.
* أندرلخت ضد سالزبورج – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports XTRA 1.
* كريستال بالاس ضد هوفنهايم – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 4.
* ريال سوسيداد ضد ليون – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 3.
* سبارتا براج ضد بورنموث – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 5.
* ألكمار ضد يوفنتوس – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 1.
* باير ليفركوزن ضد مارسيليا – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 2.
* بنفيكا ضد ليخ بوزنان – الساعة 10 مساءً – beIN Sports XTRA 2.
* سيلتا فيجو ضد يونيون سانت جيلواز – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 9.
* سيلتيك ضد بشكتاش – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 3.
* سندرلاند ضد دينامو زغرب – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة

* أتالانتا ضد كايرات ألماتي – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 9.
* ميتيلاند ضد أياكس – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 8.
* طرابزون سبور ضد فرايبورج – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 2.
* كوبنهاجن ضد أيبيريا – الساعة 10 مساءً – beIN Sports XTRA 8.
* خيتافي ضد برايتون – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 8.
* موناكو ضد إف سي نوردشيلاند – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

* الخلود ضد الخليج – الساعة 3:25 مساءً.
* أبها ضد الشباب – الساعة 5:10 مساءً.
* القادسية ضد الفيحاء – الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

* الجونة ضد اتحاد الشرطة – الساعة 2:30 ظهرًا.
* البنك الأهلي ضد بور فؤاد – الساعة 5 مساءً.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري كبير، خاصة مواجهة طرابزون سبور وفرايبورج، في ظل متابعة الجماهير المصرية لمشاركة محمد صلاح، إلى جانب المواجهات الأوروبية التي تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة

طرابزون سبور محمد صلاح الدورى التركى الدورى الاوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

النجمة جنات

جنات تتألق في دمنهور بليلة رومانسية كاملة العدد.. وتحتفي بنجاح النصيب

دعاء حكم

دعاء حكم تكشف تفاصيل أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد