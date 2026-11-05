مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-11-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات القوية والمهمة في مختلف البطولات، وسط ترقب جماهيري لمواجهات مرتقبة على المستويين الأوروبي والعربي.

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يقود فريقه طرابزون سبور التركي في مواجهة قوية أمام فرايبورج الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في اختبار مهم للفريق التركي.

كما تشهد منافسات الدوري الأوروبي مواجهة بارزة تجمع ميلان الإيطالي مع فرينكفاروزي المجري، إلى جانب عدد من اللقاءات القوية، أبرزها ألكمار أمام يوفنتوس، وباير ليفركوزن ضد مارسيليا، وريال سوسيداد أمام ليون، وكريستال بالاس ضد هوفنهايم.

وعلى الصعيد العربي، تتواصل منافسات الدوري السعودي بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة القادسية والفيحاء، فيما تشهد بطولة كأس مصر مباراتين ضمن منافسات البطولة المحلية.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة

* ميلان ضد فرينكفاروزي – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 1.

* أندرلخت ضد سالزبورج – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports XTRA 1.

* كريستال بالاس ضد هوفنهايم – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 4.

* ريال سوسيداد ضد ليون – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 3.

* سبارتا براج ضد بورنموث – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 5.

* ألكمار ضد يوفنتوس – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 1.

* باير ليفركوزن ضد مارسيليا – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 2.

* بنفيكا ضد ليخ بوزنان – الساعة 10 مساءً – beIN Sports XTRA 2.

* سيلتا فيجو ضد يونيون سانت جيلواز – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 9.

* سيلتيك ضد بشكتاش – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 3.

* سندرلاند ضد دينامو زغرب – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة

* أتالانتا ضد كايرات ألماتي – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 9.

* ميتيلاند ضد أياكس – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 8.

* طرابزون سبور ضد فرايبورج – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 2.

* كوبنهاجن ضد أيبيريا – الساعة 10 مساءً – beIN Sports XTRA 8.

* خيتافي ضد برايتون – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 8.

* موناكو ضد إف سي نوردشيلاند – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

* الخلود ضد الخليج – الساعة 3:25 مساءً.

* أبها ضد الشباب – الساعة 5:10 مساءً.

* القادسية ضد الفيحاء – الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

* الجونة ضد اتحاد الشرطة – الساعة 2:30 ظهرًا.

* البنك الأهلي ضد بور فؤاد – الساعة 5 مساءً.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري كبير، خاصة مواجهة طرابزون سبور وفرايبورج، في ظل متابعة الجماهير المصرية لمشاركة محمد صلاح، إلى جانب المواجهات الأوروبية التي تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة