الصين تعرب عن قلقها إزاء الرسوم الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات منخفضة القيمة

أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء القواعد الجديدة التي يطبقها الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض رسوم معالجة قدرها اثني يورو على الواردات منخفضة القيمة اعتبارا من الأول من نوفمبر، وذلك بعد فرض رسوم جمركية بقيمة 3 يورو في يوليو من هذا العام.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، هوانج لينج -خلال مؤتمر صحفي دوري- إلى أن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود -باعتبارها نموذجا تجاريا جديدا وشكلا من أشكال التجارة الدولية- توفر خيارات متنوعة للشركات والمستهلكين على مستوى العالم.

وأضاف هوانغ أن الصين تأمل في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم أثر هذه السياسات بحكمة، وأن يعمل على تهيئة ظروف مواتية للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات.