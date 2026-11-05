اليورو يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة بدعم تراجع أسعار الطاقة وتحسن شهية المخاطرة

واصل اليورو ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي، اليوم /الخميس/، محققا مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم تراجع أسعار الطاقة وانحسار المخاوف من تصعيد الصراع مع إيران، في أعقاب فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي.

وأعادت التطورات السياسية في الولايات المتحدة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية والإنفاق الحكومي، فيما عززت الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية للصراع مع إيران، بما يسمح باستعادة تدفقات النفط من الشرق الأوسط التي تعطلت بفعل الحرب.

ورغم ذلك، ظلت حالة عدم اليقين قائمة، إذ أشار بنك سيتي إلى استمرار المخاوف من احتمال لجوء إدارة البيت الأبيض إلى تصعيد التوترات مع إيران رغم نتائج الانتخابات.

وعزز فوز الديمقراطيين أداء سندات الخزانة الأمريكية والأسهم العالمية، وسط توقعات بأن يؤدي الانقسام السياسي في واشنطن إلى الحد من بعض خطط الإنفاق، فيما لا تزال الأسواق تراقب انعكاسات التغيرات السياسية على الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.1268 دولار، بعدما سجل 1.1273 دولار خلال تعاملات الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من أكتوبر.

وقال جورج سارافيلوس، الرئيس العالمي لاستراتيجية النقد الأجنبي لدى دويتشه بنك، إن التطورات السياسية الأخيرة تدعم استمرار تعافي اليورو أمام الدولار، موضحاً أن تراجع أسعار الطاقة وانخفاض علاوة المخاطر المرتبطة بالسياسات العالمية، مقابل تصاعد المخاطر المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، قد يشكل عوامل ضغط على العملة الأمريكية.

وأضاف أن تراجع أسواق الأسهم يدعم الدولار عادة باعتباره ملاذاً آمناً، إلا أن اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأسهم قد يعكس هذه العلاقة، بما يجعل تراجع أسهم التكنولوجيا عاملاً ضاغطاً على الدولار.

وفي المقابل، حذر محللون من احتمال تعرض اليورو لضغوط، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بمزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، واستمرار المخاوف بشأن الأوضاع المالية في فرنسا وقدرة الحكومة على خفض عجز الموازنة.

وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن ارتفاع الدين العام والتوسع السريع في أنشطة التمويل غير المصرفي قد يحدان من قدرة البنك على تحديد السياسة النقدية المناسبة.

وفي أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.10% إلى 101.38 نقطة، بعدما هبط إلى 101.21 نقطة خلال التعاملات الآسيوية، وهو أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر.

وفي سوق العملات المشفرة، صعدت بتكوين بنسبة 0.33% إلى 80 ألفاً و403 دولارات، كما ارتفعت إيثريوم بنسبة 0.28% إلى 2421.52 دولار.