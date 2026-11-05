قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تشحن هاتفك بأقصى سرعة ممكنة ؟.. نصائح مجربة وفعالة

هل يُسرّع وضع الطيران شحن هاتفك؟ الحقيقة ونصائح بديلة
هل يُسرّع وضع الطيران شحن هاتفك؟ الحقيقة ونصائح بديلة
لمياء الياسين

مع الاعتماد الشبه كامِل على الهواتف الذكية في تفاصيل يومنا، أصبح انتظار شحن البطارية عبئاً يحاول الجميع تقليله. وهنا يبرز تساؤل شائع: هل تفعيل وضع الطيران يُسرّع عملية الشحن حقاً؟

الإجابة المباشرة هي نعم، ولكن بفارق ضئيل. إليك كيف يعمل هذا الوضع، وما تأثيره الفعلي على بطاريتك، وكيف تشحن هاتفك بأقصى سرعة ممكنة.

ما هو وضع الطيران وكيف يعمل؟

وضع الطيران يعد ميزة مدمجة في كافة الهواتف الحديثة، صُممت أساساً لتعطيل كافة الإشارات والاتصالات اللاسلكية صعوداً وهبوطاً. عند تفعيله، يقوم الهاتف فوراً بإيقاف:

  • شبكات الاتصال الخلوي 
  • شبكات الواي فاي (Wi-Fi).
  • تقنية البلوتوث 
  • نظام تحديد المواقع (GPS).

كيف يساهم في تسريع الشحن؟

في الوضع الطبيعي، يستهلك الهاتف طاقة مستمرة حتى أثناء قفل الشاشة؛ حيث يعمل المعالج والدوائر اللاسلكية دون توقف للبحث عن أفضل إشارة شبكة، ومزامنة التطبيقات، واستقبال الإشعارات الخلفية.

عند تفعيل وضع الطيران، يتوقف هذا الاستنزاف تماماً. ونتيجة لذلك، تتوجه الطاقة القادمة من الشاحن بالكامل إلى خزان البطارية بدلاً من استهلاك جزء منها في تشغيل عمليات الاتصال، مما يمنحك دفعة شحن أسرع (تتراوح عادة بين 5% إلى 10% توفيراً في الوقت بناءً على تجارب تقنية متعددة).

نصائح ذهبية لشحن الهاتف بسرعة صاروخية دون الإضرار بالبطارية

إذا كنت في عجلة من أمرك وتبحث عن أفضل كفاءة شحن ممكنة، اتبع هذه الخطوات العملية:

  • استخدم الشاحن الأصلي والكابل المعتمد: الشواحن المقلدة لا تكتفي ببطء الشحن، بل قد ترفع حرارة الهاتف وتتلف خلايا البطارية على المدى الطويل.
  • أغلق الهاتف تماماً : إذا كان وضع الطيران يوفر بعض الطاقة، فإن إيقاف تشغيل الهاتف بالكامل يقطع الطاقة عن الشاشة والمعالج والشبكات معاً، وهو الحل الأسرع على الإطلاق.
  • انزع غطاء الهاتف : ترتفع حرارة البطارية طبيعياً أثناء الشحن، والحرارة هي العدو الأول لسرعة الشحن وعمر البطارية. نزع الغطاء يساعد على تبريد الجهاز، مما يتيح له الشحن بالسرعة القصوى.
  • اشحن في مكان بارد: تجنب وضع الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة أو فوق أسطح ساخنة أثناء توصيله بالكهرباء.
  • تجنب استخدام الهاتف أثناء الشحن: تصفح وسائل التواصل أو الألعاب أثناء الشحن يولد حرارة مضاعفة ويجعل الهاتف يستهلك الطاقة ويستقبلها في آن واحد، مما يبطئ العملية بشكل ملحوظ.
الهواتف الذكية وضع الطيران الاتصال الخلوي شبكات الواي فاي تقنية البلوتوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

النائبة أميرة صابر

أميرة صابر تفتح النار على وقائع الإساءة والتشهير: لا يمكن التغاضي عن البلطجة والانحطاط

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالمطرية.. هذه عقوبتهم بالقانون

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية وتأخر الخدمات الطبية بمستشفى تأمين صحي بالإسكندرية

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد