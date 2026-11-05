استدعاء 1262 سيارة رام من كل الطرازات.. لهذا السبب | صور

أعلنت شركة رام عن اطلاق عدد من الاستدعاء لطرازاتها، رام 1500 و رام 2500 و رام 5500 من موديل 2025 حتي موديل 2026، ووصل عدد هذه الاستدعاءات إلي 1262 سيارة .

استدعاء 1262 سيارة رام لهذا السبب

أهمية استدعاء سيارات رام

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

استدعاء 1262 سيارة رام لهذا السبب

السيارات المعنية بالاستدعاء

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1262 سيارة من طرازات رام من موديل 2025 حتي موديل 2026، وهي سيارات رام (1500 و2500 و5500) .

سبب استدعاء سيارات رام

وجاء استدعاء سيارات رام بسبب خلل في وحدة التحكم بالمقطورة قد يؤدي إلى تعطل إشارات الانعطاف وأضواء الفرامل للمقطورة، وتعطل مكابحها أثناء السحب مما يزيد من خطر وقوع حادث.

استدعاء 1262 سيارة رام لهذا السبب

ودعت الوزارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

نبذة عن سيارات رام

نشأت السيارة في الأصل عام 1981 تحت اسم "دودج رام" ضمن خط إنتاج شركة دودج التابعة لمجموعة كرايسلر، وفي عام 2009، أعلنت الشركة انفصالها التام عن "دودج" لتصبح علامة تجارية مستقلة بذاتها ومخصصة بالكامل لصناعة السيارات والمركبات القوية.

وأصبحت "رام" جزء من تحالف ستيلانتيس العالمي للسيارات، وترفع العلامة شعار رأس الكبش الموروث من دودج، وشعارها الرسمي "الشجاعة والمجد .

استدعاء 1262 سيارة رام لهذا السبب

ورام 1500 من أشهر شاحناتها الخفيفة المخصصة للاستخدام اليومي والعمل، وتتميز بقدرات سحب هائلة وتقنيات متطورة ومقصورة داخلية فاخرة تضم شاشات عرض رقمية متقدمة.

منه سياراتها رام 2500 و3500 وشاحنات الخدمة الشاقة (Heavy Duty) المجهزة لمحركات قوية مثل محركات (HEMI V8) أو الديزل، والمخصصة للأعمال الشاقة وقدرات السحب والقطر العالية.