الجيش السوداني يسيطر على منطقة أم صميمة غرب الأبيض بولاية شمال كردفان

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، أن الجيش السوداني يبسط سيطرته على منطقة أم صميمة غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وفي سياق آخر ، دعا خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني، مجلس وزراء الإعلام العرب إلى اتخاذ موقف عربي حازم إزاء التطورات التي يشهدها السودان، مطالبًا الدول التي تقدم الدعم لقوات الدعم السريع بوقف هذا الدعم، ومشددًا على ضرورة مساندة السودان في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير السوداني أمام الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث تناول خلالها تطورات الأوضاع في السودان، ودور الإعلام العربي في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق الإعلامي المشترك.