طيران صربيا: تلقينا تهديدا بوجود قنبلة على طائرة قبل هبوطها في بوخارست

أعلنت شركة طيران صربيا، تلقي تهديدا بوجود قنبلة على متن طائرة قبل هبوطها في بوخارست، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وتسبب سلسلة من التهديدات بوجود قنابل في تحويل مسار 12 رحلة جوية عبر أوروبا، يوم الخميس، وذلك بعد يومين فقط من حادثة مماثلة أوقفت 8 طائرات، من بينها 3 من المملكة المتحدة، بسبب ما وصفته بريطانيا بأنه "خدعة خبيثة".



وشملت الحوادث الأخيرة 3 رحلات جوية متجهة إلى إيطاليا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن رحلة تابعة لشركة طيران إير لينغوس من دبلن إلى روما تم تحويل مسارها إلى نورماندي بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن جميع الركاب البالغ عددهم 151 راكبا وأفراد الطاقم الستة بخير، وأن فرق تفكيك القنابل العسكرية تقوم بفحص الطائرة.



وهبطت طائرة تابعة لشركة فين إير متجهة إلى هلسنكي في روما بعد الإبلاغ عن وجود تهديد على متنها، بينما تم تحويل مسار رحلة تابعة لشركة ويز إير من مطار ميلانو مالبينسا إلى وارسو إلى فيينا.

