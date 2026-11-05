نجلاء العسيلي: توطين الصناعة والتكنولوجيا لم تعد رفاهية اقتصادية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لبناء اقتصاد مصري أكثر قوة واستقلالًا، مشددة على أن امتلاك قاعدة صناعية متطورة لم يعد مجرد خيار اقتصادي، وإنما ضرورة لحماية الأمن الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم، إن المرحلة الراهنة تفرض تغيير النظرة إلى الصناعة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية، وعدم الاكتفاء بزيادة معدلات الإنتاج، بل العمل على امتلاك التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

توطين التكنولوجيا يقلل التبعية الاقتصادية

وأوضحت عضو مجلس النواب أن توطين التكنولوجيا يمثل أحد أهم مفاتيح الاستقلال الاقتصادي، لأنه يمنح الصناعة المصرية القدرة على تطوير منتجاتها وتحسين جودتها ومنافسة المنتجات الأجنبية، فضلًا عن تقليل الاعتماد على استيراد المكونات والمنتجات التكنولوجية من الخارج.

وأضافت أن تطوير المؤسسات الصناعية الوطنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، يعكس أهمية استغلال الإمكانات والخبرات المصرية في بناء صناعات متقدمة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.

الصناعة الوطنية طريق لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة

وأشارت العسيلي إلى أن تعميق التصنيع المحلي يحقق مكاسب تتجاوز حدود المصانع، حيث يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وفتح المجال أمام الشباب للالتحاق بوظائف فنية وتكنولوجية متخصصة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل الإنتاج.

وأكدت أن زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية ستنعكس إيجابيًا على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة، وزيادة موارد الدولة من خلال التوسع في التصدير.

حوافز للمستثمرين وربط التعليم باحتياجات الصناعة

وشددت النائبة على ضرورة مواصلة تقديم الحوافز للمستثمرين الجادين، وتبسيط الإجراءات أمام المشروعات الصناعية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتوسع في الشراكات مع المؤسسات الدولية لنقل الخبرات والتكنولوجيا.

كما دعت إلى تعزيز الربط بين التعليم الفني والجامعات واحتياجات المصانع، حتى تتوافر كوادر مصرية مؤهلة تستطيع التعامل مع التقنيات الحديثة وتلبية متطلبات سوق العمل الصناعي.

واختتمت العسيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي يجب أن ينعكس في زيادة الصادرات، وارتفاع نسب المكون المحلي، وتراجع الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل حقيقية، مؤكدة أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من مصنع منتج وتكنولوجيا وطنية وعامل مصري يمتلك المهارة والقدرة على الابتكار.