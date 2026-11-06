قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير القوى العاملة الأسبق: النقابات العمالية ترمومتر الاستقرار داخل المنشآت

محمد سعفان
محمد سعفان
محمد البدوي

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النقابات العمالية تمثل أحد أهم ركائز الاستقرار داخل المنشآت، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال، ونقل مطالب العاملين والتفاوض بشأنها بصورة منظمة تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

اللجان النقابية داخل المنشآت

وأوضح سعفان، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اللجان النقابية داخل المنشآت تمثل حلقة وصل مهمة بين الإدارة والعاملين، وتسهم في احتواء الخلافات قبل تصاعدها، من خلال فتح قنوات مباشرة للحوار ومناقشة المطالب المطروحة والوصول إلى حلول توافقية.

وأشار وزير القوى العاملة الأسبق إلى أن بعض المطالب العمالية قد تكون مبالغًا فيها أو يصعب تنفيذها بالكامل، وهنا يظهر الدور الحقيقي للجان النقابية في التفاوض مع صاحب العمل، وطرح المطالب بصورة موضوعية، بما يسمح بدراسة الممكن منها وتنفيذه، مع الالتزام بالحقوق التي يكفلها القانون للعاملين.

وشدد على أن الحوار بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لا يقتصر على عرض المطالب أو مناقشتها، وإنما يمتد إلى تقريب وجهات النظر وتحديد الالتزامات القانونية، والوصول إلى تفاهمات تحقق المصالح المشتركة، بما ينعكس على استقرار علاقات العمل وزيادة الثقة بين الطرفين.

سعفان: ندرس الأثر التشريعي لقوانين العمل والنقابات والتأمينات

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد سعفان أن التشريعات العمالية تقوم على الاجتهاد والدراسة للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تحقق العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، موضحًا أن أي قانون يظل قابلًا للمراجعة والتقييم وفقًا لما تكشف عنه نتائج تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعمل على دراسة الأثر التشريعي لعدد من القوانين المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها قانون العمل، وقانون المنظمات النقابية، وقانون التأمينات الاجتماعية، بهدف تقييم مدى تحقيق النصوص القانونية للأهداف التي وضعت من أجلها.

وأضاف أن هذه الدراسات تستهدف رصد أي آثار سلبية قد تظهر أثناء التطبيق العملي لبعض المواد، والعمل على معالجتها وتصحيح مسارها، بالتوازي مع تعزيز النصوص التي أثبتت فاعليتها وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية.

تطوير منظومة التشريعات العمالية

وأكد سعفان أن تطوير منظومة التشريعات العمالية يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية، سواء مجلس النواب أو الحكومة أو أصحاب الأعمال أو العمال، لضمان المراجعة المستمرة للقوانين، ومعالجة أوجه القصور التي قد تظهر عند التطبيق، بما يدعم التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز الاستقرار داخل سوق العمل.

محمد سعفان القوى العاملة الدكتور محمد سعفان سعفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

القطار الكهربائي

لمدة ساعتين.. توقف القطار الكهربائي في محطتين بالعاصمة الجديدة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

أرشيفية

التحقيق مع متهمين بإدارة صفحات مشبوهة واستدراج راغبي المتعة بالجيزة

أرشيفية

انتحل صفة فتاة واستدرج ضحاياه.. التحقيق مع متهم بابتزاز المواطنين بمصر القديمة

الحالة المرورية

الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد