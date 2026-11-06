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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1.5 طن مخللات فاسد داخل مصنع غير مرخص بالقناطر الخيرية

مخلل
مخلل
إبراهيم الهواري

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية من ضبط 1.5 طن من المخللات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، ظهرت عليها علامات وتغيرات ظاهرية تشير إلى تلفها، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة استهدفت أحد مصانع الأغذية غير المرخصة بمدينة القناطر الخيرية، قبل طرح المضبوطات بالأسواق.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات الرقابية على مصانع ومنشآت تداول الأغذية، والتصدي للممارسات المخالفة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، وذلك بإشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي.


ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية استمرار جهود المديرية في إحكام الرقابة على منظومة تداول وتصنيع الأغذية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة.


ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور السيد الفرماوي، مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، وبالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، والأستاذ رجب نصر، مراقب الأغذية بالمديرية.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط والتحفظ على 1500 كجم من المخللات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، مع رصد تغيرات وعلامات تلف ظاهرية عليها، فضلًا عن تداولها بطرق غير صحية، حيث جرى سحب عينات عشوائية من المضبوطات وإرسالها إلى المعامل المركزية ببنها للفحص والتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر لعدم استيفاء المصنع للاشتراطات الصحية، ومحاضر للعاملين لتداولهم الأغذية دون حمل شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية، فيما أوصت اللجنة بغلق المصنع لإدارته دون ترخيص، ووجود أغذية تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.


وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على مصانع ومنشآت تداول وتصنيع الأغذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تهدد صحة المواطنين، مناشدة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية المتداولة بالأسواق من خلال الصفحة الرسمية للمديرية.

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