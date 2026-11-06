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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مواصفات Realme 17 Pro.. بطارية عملاقة وشاشة 120 هرتز

Realme 17 Pro
Realme 17 Pro
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة ريلمي Realme، للعودة بقوة إلى سلسلة هواتفها الرقمية بعد فترة ركزت خلالها بصورة كبيرة على إطلاق الهواتف الاقتصادية، فيما بدأت ملامح الجيل الجديد من السلسلة بالظهور، مع تسريبات تكشف المواصفات المتوقعة لهاتف Realme 17 Pro، الذي قد يأتي ببطارية ضخمة ومجموعة من المزايا اللافتة.

وتأتي هذه التسريبات بعد تأكيدات سابقة من الشركة بشأن استئناف إطلاق هواتف السلسلة قريبا، إلى جانب ظهور وحدة من هاتف Realme 17T 5G في صور حقيقية، وهو ما يعزز التوقعات بقرب الكشف عن الجيل الجديد.

مواصفات Realme 17 Pro المتوقعة


بحسب التسريبات المتداولة، من المنتظر أن يأتي هاتف Realme 17 Pro بشاشة AMOLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، لتوفير تجربة مشاهدة أكثر سلاسة ووضوحا.

وعلى مستوى الأداء، يتوقع أن يعتمد الهاتف على معالج ميدياتك Dimensity 7300، بينما تتمثل أبرز نقاط قوته المحتملة في بطارية ضخمة بسعة تصل إلى 10 آلاف مللي أمبير في الساعة، وهي سعة استثنائية قد تمنحه قدرة كبيرة على العمل لفترات طويلة بعيدا عن الشاحن.

أما التصوير، فتشير المعلومات المسربة إلى أن الهاتف سيضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل.

وفي الواجهة الأمامية، يتوقع أن تدعم كاميرا السيلفي تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، لكن التسريب لم يحسم بعد ما إذا كانت دقتها ستبلغ 32 ميجابكسل أم 50 ميجابكسل.

وتشمل المواصفات الأخرى المتوقعة مستشعرا لبصمة الإصبع مدمجا أسفل الشاشة، إلى جانب هيكل مقاوم للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69.

Realme 17 Pro

نظام تشغيل مختلف عن الإصدارات السابقة


ومن بين التفاصيل اللافتة في التسريب، أن الهاتف قد يعمل بنظام ColorOS 17 المستند إلى أندرويد 17، بدلا من واجهة Realme UI المعتادة.

ويأتي ذلك في إطار توجه ريلمي نحو الاعتماد بصورة أكبر على واجهة أوبو البرمجية، عقب التغييرات التنظيمية الأخيرة داخل المجموعة.

ماذا عن Realme 17 Pro+؟


على جانب آخر، كشفت تسريبات سابقة عن ملامح مختلفة للنسخة الأعلى في السلسلة Realme 17 Pro+، إذ أشارت إلى احتمال تزويدها بنظام تصوير خلفي ثلاثي، تتصدره كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب شاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K.

ومن المتوقع أيضا أن تحصل نسخة Pro+ على معالج أقوى مقارنة بإصدار Pro، بما يعكس توجه الشركة لتقديم اختلافات واضحة بين الطرازين، سواء على مستوى الأداء أو قدرات التصوير.

ومع ذلك، تظل هذه المواصفات في إطار التسريبات والتوقعات غير الرسمية، ولم تعلن ريلمي حتى الآن التفاصيل النهائية أو موعد الإطلاق الرسمي لهواتف Realme 17 Pro وRealme 17 Pro+.

مواصفات Realme 17 Pro ريلمي هاتف Realme 17T 5G Realme 17 Pro

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