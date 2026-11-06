ضبط 13 طنا و500 لتر سولار ووقود مهرب بكمين السباعية الصحراوي ومركز أسوان

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالتعاون المتواصل لرجال مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، فى تكثيف الحملات الرقابية والأمنية ومواجهة الممارسات غير القانونية التى تستهدف الإضرار بمنظومة توزيع المواد البترولية، والتصدى لمحاولات تهريبها أو الاتجار بها خارج القنوات الشرعية.

جهود أمنية مكثفة لضبط محاولات تهريب المواد البترولية ومواجهة الممارسات غير القانونية

ونجحت الجهود الأمنية فى ضبط 6 تنكات و3 براميل سولار بإجمالى 6 أطنان، بالإضافة إلى 160 جركن محملًا بنحو 7 أطنان و500 لتر من السولار، وذلك بكمين السباعية الصحراوى، كانت قادمة من محافظات أخرى، فضلًا عن ضبط سيارتين مخالفتين مستخدمتين فى عمليات التهريب.

ضبط 600 لتر سولار على تروسيكل بدائرة مركز أسوان

كما أسفرت الحملات عن ضبط 600 لتر من السولار محملة على تروسيكل بدائرة مركز أسوان، وذلك فى إطار أعمال الفحص والمتابعة المستمرة لحركة نقل وتداول المنتجات البترولية، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات نقلها وتوزيعها، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها ومنع أى محاولات للتلاعب بها أو استغلالها بصورة غير مشروعة.