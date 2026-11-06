قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كييف تراهن على الهجمات بعيدة المدى لإجبار موسكو على التفاوض

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف الضربات بعيدة المدى التي تستهدف قطاع النفط الروسي، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف داخل روسيا طالما لم تُبدِ موسكو استعدادا حقيقيا للتحرك نحو السلام وخفض التصعيد.

وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، إن استئناف الهجمات بعيدة المدى من شأنه دفع روسيا إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، مشددا على أن كييف لن توقف ضرباتها ما دامت موسكو لا تتخذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا تخطط لشن المزيد من الضربات على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن بلاده سترد على هذه الهجمات، ولن تتعامل مع التصعيد الروسي باعتباره أمرا يمكن تجاهله، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية بين الجانبين وتتعرض منشآت الطاقة الأوكرانية لضربات روسية متكررة.

وتعكس تصريحات زيلينسكي تمسك كييف باستخدام قدراتها العسكرية بعيدة المدى للضغط على موسكو، خصوصا عبر استهداف منشآت تكرير النفط والبنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة، باعتبارها مصادر مهمة للإيرادات الروسية والإمدادات اللازمة لاستمرار العمليات العسكرية.

وفي هذا السياق، أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن الضربات التي استهدفت مصافي النفط الروسية أدت، حتى نهاية سبتمبر 2026، إلى خروج 15 مصفاة من أصل 38 مصفاة رئيسية عن الخدمة، فيما اضطرت 12 مصفاة أخرى إلى خفض إنتاجها، بحسب بياناتها.

وكانت كييف قد أكدت في تصريحات سابقة استعدادها لوقف استهداف مصافي النفط الروسية، شريطة توقف موسكو عن ضرب منشآت الطاقة الأوكرانية، أو حصول أوكرانيا على إمدادات إضافية من صواريخ الدفاع الجوي «باتريوت» لحماية بنيتها التحتية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ووقف العمليات العسكرية، ما يضع مستقبل المحادثات أمام اختبار جديد في ظل تصاعد الضربات المتبادلة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قطاع النفط الروسي روسيا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

اسبوع الجونة

أسبوع الجونة للصورة يتيح باقات مجانية كاملة لطلاب التخصصات الفنية

عمرو دياب

عمرو دياب يصل دبي استعدادا لحفله في ليلة السبت

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: تعاطفت مع نرجس وحاولت فهم ماضيها

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد