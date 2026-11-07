محاكمة 86 متهما بخلية النزهة الإرهابية.. غدا

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 7347 لسنة 025، جنايات النزهة، المعروفة بخلية النزهة.

محاكمة 86 متهما بخلية النزهة الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية التي أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وارتكاب المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.