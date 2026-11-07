اتحاد الكرة يستضيف احتفالية «يوم الوفاء» لتكريم نجوم الكرة المصرية

استضاف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اليوم السبت، احتفالية «يوم الوفاء» في نسختها الثامنة، التي تنظمها الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، برئاسة الكابتن أحمد شوبير، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من نجوم وأساطير الكرة المصرية والقيادات الرياضية والإدارية، تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم في خدمة كرة القدم المصرية، ومن أبرز المكرمين اللواء الراحل حرب الدهشوري، والكابتن حسن شحاتة، وعلي أبوجريشة، ومحمود أبورجيلة، وفاروق جعفر، وشوقي عبد الشافي، وأسامة عرابي، ومحمد حشيش، إلى جانب عدد من نجوم الأندية المصرية السابقين، من بينهم نجوم الجيل الذهبي للمقاولون العرب والمنصورة والأوليمبي والمنيا وبلدية المحلة.