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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات غير متوقعة تكشف سرطان الجلد.. وهذه أشهر أنواع المرض

سرطان الجلد
سرطان الجلد
اسماء محمد

يعد سرطان الجلد من الأمراض الخطيرة التى يصعب علاجها ولكن وجدت الأبحاث والتجارب العلملية أن الاكتشاف المبكر يرفع نسب التعافي من هذا المرض بدرجة كبيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع “pharmeasy ” نكشف لكم أهم أنواع سرطان الجلد وعلاماته.

أنواع سرطان الجلد


يعتمد نوع سرطان الجلد على نوع خلايا الجلد التي تصبح سرطانية .

سرطان الخلايا الحرشفية (SCC):  يبدأ سرطان الخلايا الحرشفية في الخلايا الحرشفية، التي تشكل الطبقة العليا من الجلد.  


سرطان الخلايا القاعدية (BCC):  يبدأ سرطان الخلايا القاعدية في نوع من الخلايا تعرف بالقاعدية وهى التي تقع أسفل الخلايا الحرشفية.  


سرطان الجلد الميلانيني:  يبدأ في الخلايا الميلانينية، وهي الخلايا التي تنتج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الجلد، و يُعد سرطان الجلد الميلانيني أقل شيوعًا من سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية، ولكنه يُسبب وفيات أكثر لأنه قد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. 


أعراض سرطان الجلد


يُعدّ تغير الجلد أكثر علامات سرطان الجلد شيوعاً، وتشمل أعراض سرطان الجلد، وهى:

نمو جديد:  قد يكون ظهور نمو جديد على الجلد علامة على الإصابة بسرطان الجلد.  


قرحة لا تلتئم:  خاصة تلك التي تكون متقشرة أو تنزف باستمرار حيث يمكن أن تكون علامة على سرطان الخلايا القاعدية.  


بقعة جلدية ذات لون أو ملمس مختلف:  قد تشير البقعة المتقشرة، أو النتوء الصلب ذو اللون الجلدي أو الأحمر، أو الجرح المفتوح الذي ينزف إلى سرطان الخلايا الحرشفية.  
التغيرات في الشامة أو البقعة:  تشمل العلامات التحذيرية لسرطان الجلد الميلانيني الشكل غير المتماثل، والحدود غير المنتظمة، واللون غير المتساوي، والبقعة أو الشامة التي يزيد قطرها عن حبة البازلاء، أو البقعة أو الشامة التي تغيرت في الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية. 

سرطان الجلد أعراض سرطان الجلد أنواع سرطان الجلد الأمراض الخطيرة سرطان الجلد الميلانيني سرطان الخلايا القاعدية الميلانين الشامة

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