إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن الشرط الجزائي في عقد حسام وإبراهيم حسن

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تفاصيل مالية تتعلق برحيل حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن عن منتخب مصر، بعد قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر إلى الجهاز الفني السابق وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عاجل | شرط جزائي بقيمة 3 أشهر للتوأم حسن يحصلان عليه بعد رحيلهما».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مساء اليوم السبت تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر لمدة عامين، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالفريق، تمهيدًا لتوليه المسؤولية الفنية للفراعنة رسميًا خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي رحيل حسام حسن وجهازه المعاون بعد فترة شهدت جدلًا واسعًا حول أداء المنتخب والعديد من الأزمات والخلافات التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، ليبدأ اتحاد الكرة مرحلة جديدة بقيادة علي ماهر.

ومن المنتظر أن يتولى المدير الفني الجديد مسؤولية إعادة ترتيب أوراق المنتخب الوطني، والاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.