"واعي – دليلك لفهم البيانات" تبرز فى يومها الرابع عشر تعريف "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302"

أبرزت الحملة التوعويّة "واعي – دليلك لفهم البيانات" التى أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تعريف "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302".

وذكرت الحملة- في يومها الرابع عشر اليوم /الأحد/- أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302" هو قرار صدر في ديسمبر 1949، أنشأ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتقديم المساعدات الإنسانية وبرامج الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على عدم المساس بحقوقهم المنصوص عليها في القرار 194 ، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قد أطلقت حملة توعوية بعنوان “واعي – دليلك لفهم البيانات” وتشمل سلسلة من المنشورات التوعوية التي تقدم شرحاً مبسطاً للمصطلحات والمفاهيم الدبلوماسية المستخدمة في البيانات الرسمية، بأسلوب سهل ومباشر، بما يسهم في تعزيز الوعي بالشئون الخارجية وفهم المواقف المصرية.