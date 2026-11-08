القضاء العراقي يأمر بالقبض على نجل أمين عام حزب الله

أصدر القضاء العراقي أمرًا بالقبض على حسين الحميداوي، نجل أمين عام كتائب حزب الله العراقي، المعروف باسم «أبو حسين الحميداوي»، على خلفية اتهامه بترؤس مجموعة مسلحة وترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى الحميداوي قيادة مجموعة مسلحة تمارس أعمال العنف والتهديد، بما يثير الرعب بين المواطنين ويعرض أمنهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر.

ويأتي أمر القبض في إطار الإجراءات القضائية العراقية المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليه، على أن يخضع المتهم للإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.