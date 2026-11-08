تضامن أوروبي واسع مع بولندا عقب حادث إطلاق النار في "كراكوف".. إضافة أولى وأخيرة

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كما أعربت إستونيا عن تضامنها مع بولندا في هذا الوقت العصيب عقب حادث إطلاق النار في "كراكوف".

وقالت رئيسة إستونيا أوله ماديسي - في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" - إنها شعرت بحزن شديد فور علمها بالأنباء الواردة من كراكوف، معربة عن خالص تعازيها لأولئك الذين فقدوا أحبائهم جراء هذه المأساة.

وأضافت ماديسي أنه "في هذه اللحظة الحزينة، فإن أصدقائنا البولنديين في أفكارنا".

وفي سياق متصل، قدمت سويسرا أحر التعازي لأسر ضحايا هجوم "كراكوف"، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية السويسرية - عبر حسابها الرسمي على "إكس" - عن حزنها العميق إزاء حادث إطلاق النار المأساوي في "كراكوف"، مؤكدة تضامنها مع بولندا.

وأضافت الوزارة أن "أفكارنا مع الشعب البولندي في هذا الوقت العصيب".

جدير بالذكر أن "كراكوف"، ثاني أكبر المدن البولندية، شهدت في حوالي الساعة الثالثة من عصر أمس /السبت/، هجوما دمويا بعدما قاد رجل يبلغ من العمر 24 عاما سيارته إلى ساحة السوق الرئيسية، وفتح النار عشوائيا على المارة؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به - وهو مواطن بولندي متأثر بأفكار اليمين المتطرف - بعد تبادل لإطلاق النار ونُقل إلى المستشفى.