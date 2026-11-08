تكليف أحمد عبد العزيز عبد الحميد بتسيير أعمال مدير معهد القلب القومي

أصدرت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار قرارًا جديدًا بتكليف الدكتور أحمد عبد العزيز عبد الحميد علي السيد، استشاري مساعد تعليمي بمعهد القلب القومي، للقيام بأعمال مدير معهد القلب القومي، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

ونص القرار رقم (٧/٢٥٦) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2026، عن رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على تكليف الدكتور أحمد عبد العزيز عبد الحميد علي السيد بتولي مهام مدير معهد القلب القومي، خلال الفترة المحددة بالقرار.

قانون الخدمة المدنية

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقرار الجمهوري رقم 2002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيئة.