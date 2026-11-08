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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزيرة الإسكان توافق على تخصيص 165 شقة لأهالي شمال سيناء

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أسفرت زيارة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة سلام (شرق بورسعيد)، بناءً على طلب ودعوة من النائب سعيد العماري عضو مجلس النواب، عن عدد من الموافقات والتوجيهات المهمة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات ودفع جهود التنمية بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وعدد من مشايخ وعواقل مركزي بئر العبد ورمانة.

وشهدت الزيارة مناقشة موسعة لعدد من الملفات الخدمية والتنموية، حيث استمعت وزيرة الإسكان إلى مطالب النواب وممثلي المجتمع المحلي بشأن احتياجات المواطنين، وأصدرت توجيهات وموافقات تضمنت ملفات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير ساحل رمانة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية.

تخصيص 165 شقة لأهالي شمال سيناء

وفي ملف الإسكان، وافقت وزيرة الإسكان على تخصيص 165 وحدة سكنية لأهالي شمال سيناء، منها 20 شقة لأبناء قرية الأحرار أصحاب الأرض، و145 شقة لباقي مواطني مركز ومدينة بئر العبد، وفقًا لأسبقية التقديم بجهاز مدينة سلام (شرق بورسعيد).

إنشاء كورنيش بشاطئ رمانة وتقنين أوضاع الشاليهات

كما تضمنت نتائج الزيارة الموافقة على إنشاء كورنيش بشاطئ رمانة، والعمل على تنظيف الشاطئ وتدعيمه بوسائل الأمان والنظافة، إلى جانب توجيه الوزيرة بحل مشكلات الجمعيات الموجودة بالساحل، وتيسير إجراءات تقنين أوضاع الشاليهات، مع الموافقة على تقسيط رسوم الخدمات للتخفيف عن المواطنين وأصحاب الشاليهات.

وفي استجابة لطلب النائب سعيد العماري، وافقت وزيرة الإسكان على إنشاء طريق يربط الجامعة الأهلية بمستشفى رمانة، مرورًا بطريق ساحل رمانة، حيث بدأت الأعمال التنفيذية للمشروع بالفعل.

توجيهات بحل أزمة مياه الشرب في قرى شمال سيناء

وفي ملف مياه الشرب، وجهت الوزيرة بضرورة تفعيل دور محطة تحلية مياه رمانة للمساهمة في حل مشكلة المياه بالمحافظة، كما وجهت بدعم مناطق وسط سيناء بسيارتين لنقل المياه.

وشددت على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمحطة مياه 30 يونيو، بحد أقصى 30 ديسمبر المقبل، ودخولها الخدمة فور الانتهاء منها، لخدمة قرى 30 يونيو وأم عقبة والجناين وقاطية وأقطية والمريح وتوابعها.

كما وافقت على سرعة تنفيذ طلب النائب سعيد العماري بشأن تركيب شبكات مياه الشرب بقرى أقطية والمريح والهميصة وأبو جلود، لضمان وصول الخدمة إلى المواطنين.

مطالب النواب بشأن مياه الشرب والصرف الصحي

وشهد اللقاء طرح عدد من المطالب الأخرى، حيث استعرض النائب موسى عكيرش مشكلة مياه الشرب بقرى مركزي بئر العبد والعريش، مطالبًا بزيادة كميات المياه المنتجة والمخصصة للمحافظة.

وطالب النائب علي الجعيل بدعم مناطق وسط سيناء بسيارات نقل مياه، فيما دعا النائب فايز أبو حرب إلى سرعة الانتهاء من مشروع دعم مدينتي الشيخ زويد ورفح بمياه الشرب، وضخ كميات مناسبة تضمن انتظام الخدمة.

كما ناقش النائب سلامة الرقيعي ضرورة استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، ودعم المحافظة بمشروعات جديدة، فيما استعرض الشيخ عبد الحميد الأخرسي تاريخ إنشاء ساحل رمانة والمشكلات المتعلقة به، وأهمية اعتماد الكردونات العمرانية للقرى لتنظيم الامتداد العمراني وتحقيق الاستقرار للأهالي.

مدينة سلام لخدمة أبناء شمال سيناء

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية أن تكون مدينة سلام داعمة وخادمة لأبناء محافظة شمال سيناء، وأن تحقق أهدافها التنموية والخدمية لصالح المواطنين.

وتأتي نتائج الزيارة في إطار متابعة النائب سعيد العماري للملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والتنسيق مع الحكومة والأجهزة التنفيذية للعمل على الاستجابة لمطالب المواطنين، ودفع تنفيذ المشروعات التي تمس احتياجات أهالي شمال سيناء.

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