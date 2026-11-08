مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد يشهد انطلاق فعاليات اليوم الأول لتدريب عمال دفعة «الإمام حسن العطار»

​انطلقت بمديرية أوقاف الوادي الجديد فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لدفعة العمال المتعاقدين «الإمام حسن العطار» تحت رعاية وزارة الأوقاف وبحضور فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، وفضيلة الشيخ حسن عبدالحافظ مدير الدعوة، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني للعمال،وشهد اليوم الأول تأكيد قيادات المديرية على أهمية الانضباط الوظيفي، الالتزام باللوائح، والمحافظة على المال العام، كما أبرز اللقاء محورية دور العامل في منظومة العمل الأوقافي وأهمية العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بخدمات المساجد.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على دعم منظومة التدريب المستمر لبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.

