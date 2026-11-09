دون لمس الشاشة.. ساعات ذكية تقرأ حركة أصابعك وتنفذ الأوامر فوراً

نجح باحثون في جامعة "نورث وسترن" (Northwestern) الأمريكية في تطوير نظام ثوري يجعل الساعات الذكية تفهم حركة يدك وأصابعك بدقة، دون الحاجة للمس الشاشة على الإطلاق.

وتعتمد هذه التقنية المذهلة على مستشعرات تقرأ حركة العضلات والأوتار تحت جلد المعصم.

كيف تقرأ الساعة حركة يدك؟

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوز نيشن ناو" الإخباري، طور الباحثون نظامين مختلفين؛ الأول يدعى (EITWatch) وهو مخصص لقراءة الإشارات الكهربائية الصادرة من العضلات والأوتار.

بفضل هذا النظام، يمكنك التحكم في ساعتك بحركات بسيطة جداً، فمثلاً، يمكنك رفع إبهامك للأعلى (علامة الإعجاب) لإرسال رسالة نصية، أو الإشارة بإصبعك لتشغيل تطبيق عداد الخطوات.

أما النظام الثاني واسمه (TransfHAR)، فهو مصمم ليتعلم حركات ذراعك اليومية المعتادة ليفهم ما تفعله، مثل الشرب أو الكتابة، بناءً على حركة يدك فقط.

وأوضح الباحثون أن النظام الذكي تدرب على فهم الحركات من خلال 2700 ساعة من البيانات المسجلة، ويتعاونون الآن مع شركة "جوجل" لزيادة دقة هذا النظام.

أمل جديد لذوي الهمم ومتابعة المرضى

وأكد الباحثون أن هذه التقنية لا تزال في بداياتها، حيث تعمل حالياً بكفاءة عالية إذا تدربت على يد شخص واحد، وتقل دقتها عند انتقال الساعة لشخص آخر.

ولكنهم يتوقعون أن تحدث هذه التقنية ثورة حقيقية في المستقبل القريب؛ إذ يمكن استخدامها لمساعدة ذوي الهمم في التحكم بالأطراف الصناعية الذكية بسهولة، أو مساعدة الأطباء في متابعة النشاط اليومي للمرضى وكبار السن بدقة متناهية.