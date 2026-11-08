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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 125 كيلو لحوم بلدية خارج مذبوحة المجازر الحكومية في أحد المطاعم بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في دمياط عددًا من الحملات لمتابعة الأسواق والمطاعم؛ حفاظًا على الصحة العامة، والتأكد من صحة وسلامة اللحوم والدواجن.

وجاءت إحدى الحملات بالاشتراك مع إبراهيم النجار، مفتش التموين بالرقابة التموينية، وشملت المرور على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة؛ لمتابعة صحة وسلامة اللحوم المعروضة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 125 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى لحوم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات.

وحُرر المحضر اللازم، وعُرضت الواقعة على النيابة العامة لتولي التحقيق.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أحمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط.

دمياط محافظ دمياط التموين محافظة دمياط

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