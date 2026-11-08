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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة  الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28648 طن تشمل : 7325 طن كلينكر و 11532 طن جبس معبأ و 1583 طن علف بنجر و 783 طن سكر معبأ و 6385 طن يوريا و 1040 طن ملح معبأ .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21851 طن تشمل : 8036 طن حديد و 3340 طن ذرة و 2600 طن خردة و 2825 طن ابلاكاش و 850 طن سكر معبأ و 4200 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 83 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1574 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 4544 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4778 حركة .

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