تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28648 طن تشمل : 7325 طن كلينكر و 11532 طن جبس معبأ و 1583 طن علف بنجر و 783 طن سكر معبأ و 6385 طن يوريا و 1040 طن ملح معبأ .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21851 طن تشمل : 8036 طن حديد و 3340 طن ذرة و 2600 طن خردة و 2825 طن ابلاكاش و 850 طن سكر معبأ و 4200 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 83 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1574 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 4544 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4778 حركة .