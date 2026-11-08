شاهد.. استعدادات مدن دمياط لموسم الشتاء

تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى دمياط تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية والحملات المكثفة في قطاعات النظافة والطرق والإنارة والمرافق، وذلك وبمتابعة الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة والتعامل الفوري مع المشكلات.

استعدادات مكثفة لموسم الشتاء والتعامل مع مياه الأمطار



وفي هذا الإطار، كثفت الوحدات المحلية استعداداتها لموسم الشتاء، من خلال متابعة أعمال تصريف مياه الأمطار والتعامل مع تجمعاتها بالشوارع والطرق، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التدخل ورفع المياه وتحقيق السيولة المرورية، حيث شهدت مدن ومراكز كفر البطيخ والسرو ودمياط وفارسكور متابعة أعمال التعامل مع مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ أعمال الإصلاحات الطارئة بعدد من المناطق، من بينها البراشية والغنيمية والغوابين وكفر العرب، بما يسهم في الحفاظ على انتظام الحركة وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات نظافه

استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاريوبالتوازي مع استعدادات الشتاء، تواصلت حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بعدد من المناطق، حيث شملت الجهود مدن الزرقا والسرو وميت أبو غالب وفارسكور وكفر سعد والروضة وعزبة البرج، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية ومحيط المنشآت الخدمية.

كما تضمنت الأعمال متابعة منظومة النظافة ومصنع تدوير المخلفات بأبو جريدة بمركز فارسكور، وتكثيف أعمال النظافة بكورنيش النيل بمدينة السرو، فضلًا عن متابعة ري أحواض الزراعة وتهذيب الأشجار، ومواصلة جهود التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بما يدعم الحفاظ على المساحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الحضاري.

صيانة الإنارة ورفع كفاءة الطرق والمرافق



وفي قطاع المرافق، تواصلت أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بعدد من الشوارع والطرق بمراكز الزرقا وكفر المياسرة والسرو وفارسكور، إلى جانب متابعة أعمال الإنارة بمنطقة السنانية بحي سادس أمام المطحن، وطريق ترعة البلامون، فضلًا عن متابعة أعمال الطرق والتمهيد استعدادًا للرصف، ومن بينها شارع الدبدوبة بمدينة عزبة البرج، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتأمين حركة المواطنين.

متابعة المراكز التكنولوجية وملفات التصالح والتراخيص

وعلى صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت الوحدات المحلية متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز دمياط والزرقا والسرو وكفر سعد وفارسكور والروضة، والوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والإجراءات، مع متابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء واستكمال الإجراءات المرتبطة بها، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

كما تواصلت متابعة ملف تراخيص المحال العامة، والتأكيد على استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بالتوازي مع متابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

حملات رقابية على الأسواق والمنشآت ومتابعة سلامة الغذاء



وفي إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت، نُفذت حملات متنوعة بمدن السرو وعزبة البرج وكفر سعد، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات المقررة والتصدي للمخالفات، إلى جانب تكثيف جهود الرقابة على تداول السلع والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

كما شملت الجهود متابعة أعمال الغلق والتشميع الإداري للمنشآت المخالفة بمدينة الزرقا، تنفيذًا لأحكام القانون، وبما يدعم الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.

رفع الإشغالات وانتظام مواقف سيارات الأجرة

وامتدت الحملات إلى رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بمدن الروضة وفارسكور وميت أبو غالب، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالتعريفة المقررة، وتحقيق السيولة المرورية ومنع الممارسات التي تؤثر على حركة المواطنين.

متابعة مطالب المواطنين وأعمال التطهير والحفاظ على الصحة العامة

وفي سياق متصل، شهد مركزا كفر سعد والروضة لقاءات جماهيرية لمتابعة مطالب المواطنين وبحث الشكاوى والعمل على التعامل معها وفقًا للاختصاصات، إلى جانب متابعة أعمال تطهير الترع ومكافحة القوارض، ومنها الأعمال الجارية بترعة أم الرزق وكفر شحاتة، فضلًا عن استمرار متابعة أعمال البناء بمدينة الروضة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والتعامل مع أي مخالفات وفقًا للإجراءات المقررة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة دمياط لرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء، وتحسين كفاءة المرافق والخدمات، وتعزيز مستوى النظافة والانضباط بالشوارع، من خلال المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية والتنسيق بين مختلف الجهات، بما يضمن سرعة التعامل مع المتغيرات والاحتياجات اليومية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.