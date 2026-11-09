أبو بكر الديب: الخلاف حول ملف الأراضي يعرقل التسوية بين موسكو وكييف

قال أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، إن جولة المفاوضات الثلاثية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا برعاية واشنطن، تأتي مدفوعة برغبة قوية من الإدارة الأمريكية لتحقيق إنجاز ملموس في السياسة الخارجية لإنهاء الأزمة.

وأشار الديب، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا لايف"، إلى أن كلاً من موسكو وكييف لديهما رغبة مماثلة لوقف النزاع الذي تحول من مواجهة عسكرية على الأرض إلى حرب استنزاف شاملة أرهقت اقتصادات الدولتين وأثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، إلا أن اشتراطات كل جانب والمسافة الكبيرة بين مواقفهما تبعدان فرضية وقف إطلاق النار الفوري.





وأوضح "الديب" ، أن أقصى ما يمكن أن تسفر عنه محادثات أبوظبي في الوقت الراهن هو التوصل إلى اتفاق مبدئي لـ "إدارة الصراع" وتحديد قواعد اشتباك تضبط العمليات الميدانية، لافتاً إلى أن تعقيد الملفات العالقة يحول دون إبرام اتفاق سلام نهائي في هذه المرحلة، ما يجعل احتواء وتيرة التصعيد الإنجاز الأكثر واقعية للمحادثات الجارية.

وأشار مستشار المركز العربي للدراسات، إلى أن ملف الأراضي يمثل حجر العثرة الأبرز أمام أي تسوية؛ حيث دخلت روسيا المفاوضات مدعومة بمكاسب ميدانية واسعة وفرضت سيطرتها على مناطق تعتبرها باتت جزءاً من سيادتها ولن تتخلى عنها، في المقابل يواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مأزقاً دستورياً وسياسياً يمنعه من تقديم أي تنازلات إقليمية، نظراً لارتباط شرعية بقائه في السلطة بالحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية ورفض التنازل عنها باعتبارها أراضي محتلة.