كيف تكتشف المتطفلين على شبكة الواي فاي؟.. 5 خطوات لمعرفة الأجهزة المتصلة بالراوتر

يلاحظ البعض تراجعًا مفاجئًا في سرعة الإنترنت المنزلي أو استهلاك باقة الإنترنت بمعدل أكبر من المعتاد، رغم ثبات عدد المستخدمين وطبيعة تصفح المواقع، وهو ما يثير احتمالية وجود أجهزة أخرى متصلة بشبكة الواي فاي دون معرفة صاحبها.

وتوفر أجهزة الراوتر أدوات تتيح للمستخدم الاطلاع على الأجهزة المرتبطة بالشبكة ومراجعة بياناتها، دون الحاجة إلى تحميل برامج إضافية أو الاستعانة بخبير تقني، إذ يمكن الوصول إلى هذه المعلومات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالراوتر.

وفي هذا السياق، نستعرض طريقة معرفة الأجهزة التي تستخدم شبكة الواي فاي، والخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع أي اتصال غير مرغوب فيه.

خطوات معرفة الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي

1- الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بالراوتر

تبدأ عملية الفحص بفتح متصفح الإنترنت من هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة المنزلية، ثم كتابة عنوان الراوتر في شريط البحث، والذي يكون في كثير من الأجهزة أحد العنوانين التاليين:

192.168.1.1

192.168.0.1

وقد يختلف عنوان الدخول من جهاز إلى آخر، ويمكن الرجوع إلى الملصق الموجود على الراوتر أو دليل التشغيل لمعرفة العنوان الصحيح.

2- تسجيل الدخول باستخدام بيانات الراوتر

بمجرد فتح صفحة الإدارة، سيطلب الجهاز إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى الإعدادات الداخلية.

ويمكن العثور على بيانات الدخول الافتراضية على الملصق المثبت بالراوتر، إذا لم يسبق تغييرها، مع ضرورة عدم الخلط بينها وبين كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي.

3- تحديد الأجهزة التي تستخدم الشبكة

بعد الوصول إلى لوحة التحكم، توجه إلى القسم الخاص بالأجهزة المرتبطة بالراوتر، والذي تختلف تسميته باختلاف الشركة المصنعة وطراز الجهاز.

وقد يظهر هذا القسم تحت أحد الأسماء التالية:

Connected Devices

Wireless Clients

Device List

Attached Devices

DHCP Clients

ومن خلال هذه القائمة يستطيع المستخدم الاطلاع على الأجهزة التي تتصل بالراوتر، ومعرفة عددها وبعض المعلومات الخاصة بكل جهاز.

4- التعرف على الأجهزة الغريبة

تعرض صفحة الأجهزة المتصلة مجموعة من البيانات، من بينها اسم الجهاز وعنوان IP وعنوان MAC، وهي معلومات تساعد على التمييز بين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات الذكية وغيرها من الأجهزة المستخدمة داخل المنزل.

ويمكن مراجعة القائمة ومقارنتها بالأجهزة الشخصية وأجهزة أفراد الأسرة، مع ضرورة الانتباه إلى أن بعض الأجهزة لا تعرض اسمها الحقيقي، وقد تظهر بعناوين أو أسماء افتراضية.

5- تأمين الشبكة ومنع الاتصالات غير المصرح بها

إذا تأكدت من وجود جهاز لا يتبع أصحاب الشبكة، فمن الأفضل تغيير كلمة مرور الواي فاي فورًا، واختيار كلمة يصعب تخمينها، ثم إعادة توصيل الأجهزة المنزلية باستخدام كلمة المرور الجديدة.

ويُفضل أيضًا التأكد من تفعيل أنظمة التشفير الحديثة، مثل WPA2 أو WPA3، وتحديث البرنامج التشغيلي للراوتر، وإيقاف خاصية WPS إذا لم تكن مستخدمة.

هل كل جهاز مجهول يعني اختراق شبكة الواي فاي؟

ليس بالضرورة أن يكون ظهور جهاز باسم غير معروف دليلًا على اختراق الشبكة، فقد تستخدم بعض الهواتف والأجهزة الإلكترونية أسماء عامة لا تكشف عن هويتها، كما تعتمد الهواتف الحديثة أحيانًا خاصية عناوين MAC العشوائية لحماية خصوصية المستخدم أثناء الاتصال بالشبكات اللاسلكية.

ولهذا، يُنصح بعدم حظر أي جهاز قبل التأكد من أنه لا يخص أحد أفراد المنزل أو الأجهزة المستخدمة بالفعل، ويمكن إجراء مراجعة إضافية لقائمة الاتصالات بعد تغيير كلمة المرور.