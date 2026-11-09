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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء ثاني جلسات محاكمة عامل متهم بقتل طليقته وتقطيع جثمانها بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية
أحمد بسيوني

تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، نظر محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة طليقته وتقطيع أجزاء من جثمانها داخل مكتب محامٍ بمنطقة المنشية، وذلك خلال ثاني جلسات محاكمته في القضية التي تعود تفاصيلها إلى خلافات زوجية ومطالبات بمستحقات مالية.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بالعثور على جثمان سيدة داخل مكتب محامٍ بدائرة قسم شرطة المنشية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبدأت إجراءات الفحص وجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، ويدعى «ك.م.ا»، كان على خلافات سابقة مع طليقته المجني عليها «غ.ف.ا»، بسبب مطالباتها بالحصول على مستحقاتها الزوجية، الأمر الذي دفعه إلى التخطيط للتخلص منها، مع متابعة تحركاتها ومعرفة أخبارها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تواصل مع محامٍ يُدعى «م.ا.ف»، وطلب منه التدخل للوساطة بينهما وإنهاء الخلافات، واتخذ من مكتبه مكانًا لتنفيذ مخططه، بعدما أعد منشارًا وأجولة وأكياسًا بلاستيكية لاستخدامها في التخلص من آثار جريمته.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم استغل خلو المكتب، واعتدى على طليقته بطعنة في الرقبة أودت بحياتها، ثم شرع في تقطيع أجزاء من جثمانها، وفقًا لما ورد بتحقيقات النيابة العامة.

وعقب كشف الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وجرى تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته.

وتأتي جلسة اليوم لاستكمال نظر القضية والاستماع إلى ما تراه المحكمة من إجراءات، تمهيدًا للفصل فيها.

الإسكندرية محكمة الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية

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