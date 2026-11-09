نيسان تتصدر تراخيص الملاكي في مصر خلال أكتوبر.. وصني الأكثر حضورا بين طرازاتها

حافظت نيسان على صدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصا لسيارات الملاكي في السوق المصرية خلال شهر أكتوبر 2026، بعدما سجلت 2932 سيارة، لتواصل تعزيز حضورها في سوق السيارات الجديدة، مدعومة بأداء عدد من طرازاتها، وعلى رأسها نيسان صني وماجنيت.

وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة الأهرام، استنادا إلى بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي، ارتفاع إجمالي تراخيص السيارات الملاكي إلى 27 ألفا و985 سيارة خلال أكتوبر، مقابل 25 ألفا و261 سيارة في سبتمبر، بنسبة نمو بلغت 10.78%، بما يعكس تحسنا في حركة تسجيل السيارات الجديدة بالسوق المحلية.

وجاءت نيسان في المركز الأول بإجمالي 2932 سيارة، واستحوذت صني على 1551 سيارة من إجمالي تراخيص العلامة، بينما سجلت نيسان ماجنيت 626 سيارة، وهو ما يعكس تنوع مساهمة الطرازات المختلفة في نتائج الشركة.

واحتلت إم جي المركز الثاني بإجمالي 2488 سيارة، وجاء طراز إم جي 5 في المقدمة بعدد 619 سيارة، تلاه طراز ZS بإجمالي 494 سيارة.

وفي المركز الثالث، جاءت شيري بعدما سجلت 2080 سيارة، وكان طراز تيجو 4 برو صاحب النصيب الأكبر بين طرازاتها بإجمالي 497 سيارة، بينما حلت هيونداي في المركز الرابع بعدد 1492 سيارة، منها 515 سيارة إلنترا و192 سيارة فينيو.

أما المركز الخامس فكان من نصيب جيتور بإجمالي 1240 سيارة، وساهم طراز X2 بعدد 412 سيارة في إجمالي تراخيص العلامة، بينما جاءت جيلي في المركز السادس بإجمالي 1180 سيارة.

واحتلت سواست المركز السابع بعدد 1137 سيارة، تلتها كيا في المركز الثامن بإجمالي 948 سيارة، ثم فولكس فاجن في المركز التاسع بعدد 801 سيارة.

وتقاسمت مرسيدس وشانجان المركز العاشر بإجمالي 764 سيارة لكل علامة تجارية، وفقا للأرقام الواردة بالتقرير.

وتعكس هذه النتائج استمرار المنافسة القوية بين العلامات التجارية المختلفة على صدارة سوق الملاكي، خاصة مع تقارب الأرقام بين عدد من الشركات، ووجود طرازات متعددة تساهم في تعزيز حصص العلامات داخل السوق.

ويأتي نمو التراخيص خلال أكتوبر في ظل استمرار تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، مع اختلاف الفئات السعرية والتجهيزات والطرازات المطروحة، وهو ما يجعل المنافسة بين الشركات أكثر ارتباطا بقدرتها على توفير السيارات المطلوبة وتلبية احتياجات العملاء.